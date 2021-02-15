Внедорожный универсал Logan — первые фото — журнал За рулем

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Внедорожный универсал Logan — первые фото

В нашей стране этот автомобиль будет представлен как новый Lada Largus, а в Европе — как Dacia Logan Stepway Wagon.

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Dacia прекратила производство универсала Logan в октябре 2020 года, но пообещала вернуть автомобиль в новом виде. В компании не вдавались в подробности, но заявили об «интеллектуальных решениях для разработки» модели. Теперь новое поколение универсала проходит дорожные испытания.

Дизайн передней части автомобиля говорит о том, что это внедорожная версия Stepway. Недавно появившийся Sandero Stepway имеет точно такую же переднюю часть. И это не семиместный «Гранд Дастер», о котором давно ходят слухи, поскольку он оснащен дверными ручками, как у новых Logan и Sandero.

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На некоторых снимках видно, что верхняя часть приборной панели очень похожа на ту, которую получили Logan и Sandero.

У универсала широкая и высокая дверь багажника, открывающаяся вверх. По бокам нее расположены фонари, напоминающие оптику универсалов Volvo.

Премьера нового универсала на базе Логана должна состояться нескоро — в следующем году, что видно из графика премьер концерна. Еще через год универсал должен появиться в модельном ряду Лады.

  • На прошлой неделе в России состоялась премьера нового Рено Дастера, узнать о котором вы можете здесь.

Фото: Renault, motor1.com

Внедорожный универсал Logan — первые фото

В нашей стране этот автомобиль будет представлен как новый Lada Largus, а в Европе — как Dacia Logan Stepway Wagon.

Внедорожный универсал Logan — первые фото — фото 1223854Внедорожный универсал Logan — первые фото — фото 1223855Внедорожный универсал Logan — первые фото — фото 1223853Внедорожный универсал Logan — первые фото
Внедорожный универсал Logan — первые фото

В нашей стране этот автомобиль будет представлен как новый Lada Largus, а в Европе — как Dacia Logan Stepway Wagon.

Внедорожный универсал Logan — первые фото — фото 1223855Внедорожный универсал Logan — первые фото — фото 1223854Внедорожный универсал Logan — первые фото — фото 1223853Внедорожный универсал Logan — первые фото
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