В нашей стране этот автомобиль будет представлен как новый Lada Largus, а в Европе — как Dacia Logan Stepway Wagon.

Материалы по теме У Дастера появилась грузовая версия

Dacia прекратила производство универсала Logan в октябре 2020 года, но пообещала вернуть автомобиль в новом виде. В компании не вдавались в подробности, но заявили об «интеллектуальных решениях для разработки» модели. Теперь новое поколение универсала проходит дорожные испытания.

Дизайн передней части автомобиля говорит о том, что это внедорожная версия Stepway. Недавно появившийся Sandero Stepway имеет точно такую же переднюю часть. И это не семиместный «Гранд Дастер», о котором давно ходят слухи, поскольку он оснащен дверными ручками, как у новых Logan и Sandero.

Материалы по теме Peugeot Partner: первый тест фургона российской сборки

На некоторых снимках видно, что верхняя часть приборной панели очень похожа на ту, которую получили Logan и Sandero.

У универсала широкая и высокая дверь багажника, открывающаяся вверх. По бокам нее расположены фонари, напоминающие оптику универсалов Volvo.

Премьера нового универсала на базе Логана должна состояться нескоро — в следующем году, что видно из графика премьер концерна. Еще через год универсал должен появиться в модельном ряду Лады.

На прошлой неделе в России состоялась премьера нового Рено Дастера, узнать о котором вы можете здесь.

Фото: Renault, motor1.com