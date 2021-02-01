Geely попала в Книгу рекордов Гиннесса

Рекорд был установлен во время празднования китайского Нового года — это самая большая в мире мозаика из автомобилей.

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Компания Geely установила рекорд, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он был установлен 31 декабря 2020 года: из 750 автомобилей Geely Emgrand, которые в Китае продаются под названием Dihao, была составлена огромная голова быка. На это ушло более 30 часов.

Согласно традиционному китайскому календарю, 12 февраля 2021 года — первый день нового Года быка и китайский праздник весны.

Голова быка и надписи сделаны из темных автомобилей, а фон — из белых. Общая площадь мозаики составила 7070,26 квадратных метров.

Согласно правилам Гиннесса, она должна была полностью состоять из автомобилей, которые образуют узнаваемый узор, если смотреть сверху.

Расстояние между машинами также не должно превышать 20 сантиметров, а общая площадь мозаики составлять не менее 3000 квадратных метров.

Новый рекорд скорости среди серийных автомобилей составил 532,7 км/ч.

Фото: Geely