В МВД прописали требования к автомобилю на ТО

Ну и кто здесь перестроится? Да почти никто! По левому ряду двигаться не запрещено — иначе зачем он нужен. Но далеко не во всех случаях. Geely Tugella — почти Volvo. Максималку ограничили? «Четверку» 2.0 турбо на 238 сил новый Geely позаимствовал у шведского «брата» — Volvo XC40. Мощнее Тугеллы из китайских машин — только 245‑сильный внедорожник Haval H9. Кросс-купе Джили разгоняется с места до сотни за 6,8 секунды! У вашей машины есть доработки — за какие теперь штраф? Далеко не все нештатные колеса, багажники на крышу, фаркопы и прочее оборудование нужно будет регистрировать в ГИБДД. Рассказываем, как узнать, законны ли доработки именно вашей машины.