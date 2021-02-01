В МВД прописали требования к автомобилю на ТО — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

В МВД прописали требования к автомобилю на ТО

В новой редакции закона перечислено более 80 требований, касающихся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его систем.

Материалы по теме
Регионам приказали увеличить количество пунктов техосмотра

С 1 марта МВД изменяет правила техосмотра автомобилей. В новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», с которой ознакомился ТАСС, перечислено более 80 требований, расскажем об основных.

  • Водители не смогут пройти техосмотр, если в их транспортных средствах есть потеки тормозной жидкости или нарушена герметичность трубопроводов, а стояночный тормоз должен блокировать колеса на уклоне.
  • В исправных машинах изменение усилия при повороте руля должно быть плавным, при затруднениях техосмотр не подпишут. Будут обращать внимание на суммарный люфт в рулевом управлении, его предельные значения установлены изготовителем автомобиля.
  • На лобовом стекле допускаются мелкие трещины, не мешающие обзору, но если трещина очень большая и находится со стороны водителя — автомобиль техосмотр не пройдет.
  • Не получит водитель диагностическую карту, если ремни безопасности имеют дефекты (например, надорвана лямка или лента не вытягивается или не втягивается в катушку).
  • При неработающих стеклоочистителях и стеклоомывателях также не получится пройти техосмотр. Среди требований — целостность внешних световых приборов и правильная настройка света.

Материалы по теме
Проголосуй и выиграй новую Ниву

  • Если отсутствует хотя бы один болт или гайка крепления дисков, на одну ось автомобиля установлены шины разных размеров или конструкций, это также не позволит пройти ТО.

С 1 марта МВД сможет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Отметка об этом будет занесена в единую автоматизированную информационную систему.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

4341
Оцените материал
0:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...