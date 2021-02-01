В МВД прописали требования к автомобилю на ТО

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С 1 марта МВД изменяет правила техосмотра автомобилей. В новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», с которой ознакомился ТАСС, перечислено более 80 требований, расскажем об основных.
- Водители не смогут пройти техосмотр, если в их транспортных средствах есть потеки тормозной жидкости или нарушена герметичность трубопроводов, а стояночный тормоз должен блокировать колеса на уклоне.
- В исправных машинах изменение усилия при повороте руля должно быть плавным, при затруднениях техосмотр не подпишут. Будут обращать внимание на суммарный люфт в рулевом управлении, его предельные значения установлены изготовителем автомобиля.
- На лобовом стекле допускаются мелкие трещины, не мешающие обзору, но если трещина очень большая и находится со стороны водителя — автомобиль техосмотр не пройдет.
- Не получит водитель диагностическую карту, если ремни безопасности имеют дефекты (например, надорвана лямка или лента не вытягивается или не втягивается в катушку).
- При неработающих стеклоочистителях и стеклоомывателях также не получится пройти техосмотр. Среди требований — целостность внешних световых приборов и правильная настройка света.
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- Если отсутствует хотя бы один болт или гайка крепления дисков, на одну ось автомобиля установлены шины разных размеров или конструкций, это также не позволит пройти ТО.
С 1 марта МВД сможет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Отметка об этом будет занесена в единую автоматизированную информационную систему.
- Некоторые полагают, что правила техосмотра не нужно пересматривать, а вообще его следует упразднить для легковых автомобилей и оставить для грузовиков и автобусов.
Фото: Егор Алеев/ТАСС