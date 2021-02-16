Отзывают 18,7 тыс. Geely Atlas: риск возгорания

В автомобилях при низкой температуре могут повредиться топливные трубки.

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По информации Росстандарта, на российском рынке подлежат отзыву 18 670 автомобилей Geely Atlas, реализованных в период с марта 2018 года по настоящее время. При температуре от —40 0С в этих кроссоверах могут повредиться топливные трубки (идущие от топливного модуля к топливному фильтру), из-за чего происходит возгорание.

Дилеры предупредят владельцев таких машин о необходимости заехать на официальный сервис для планового устранения возможной неисправности. Но владельцы могут, не дожидаясь приглашения, сами выяснить, подпадает ли транспортное средство под отзыв, сверив VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта.

В процессе сервисной кампании на кроссоверах заменят на доработанные следующие детали: подающую и обратную топливные трубки (между топливным модулем и топливным фильтром), топливный модуль, болт крепления провода заземления топливного фильтра. Все работы и компоненты бесплатны для автовладельцев, это ответственность автопроизводителя.

Geely попала в Книгу рекордов Гиннесса, составив самую большую в мире мозаику из автомобилей.



Фото: «За рулем»