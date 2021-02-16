Движки останутся прежними, платформа будет новой. Полноценные испытания стартуют уже в апреле.

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Российская версия хэтчбека Renault Sandero в феврале 2021 года вышла на дорожные тесты — на опубликованном фото мы видим один из двух автомобилей, находящихся в Тольятти в Научно-техническом центре АВТОВАЗа.

По неофициальным данным, силовые агрегаты модели останутся прежними (в Европе — другие моторы, атмосферный и турбированный объемом 1,0 л), несмотря на новую платформу CMF-B, на которой будут проектировать и следующую Lada Granta.

Испытательные процессы только начались — в апреле текущего года на мощностях вазовского НТЦ будет собрана пилотная партия машин для прохождения полного цикла тестов, пишет AvtoVAZ News. Ресурс сообщает также, что в серийное производство на АВТОВАЗе эти машины могут быть запущены не под брендом Renault, а как Dacia. А подписчики паблика обращают внимание на схожесть головной оптики прототипов нового Сандеро и обновленной Весты.

Компания Renault уже начала патентовать новое поколение семейства Logan/Sandero в России. Производство этих машин на АВТОВАЗе должно стартовать, по предварительным данным, в 2022–2023 годах.

Перестройка конвейера под платформу CMF-B почти завершена.

Фото: AvtoVAZ News