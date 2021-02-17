Mazda назвала все цены на кроссовер CX-9

На российском рынке автомобиль представлен в четырех комплектациях: Active, Supreme, Exclusive и Executive.

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Кроссовер Mazda CX-9 2021 модельного года обновили еще летом 2020-го, но в России прием заказов на все комплектации стартовал только 15 февраля этого года.

Цены на базовую версию Active начинаются от 3 028 000 рублей, Supreme будет стоить от 3 449 000, Exclusive — от 3 583 000 рублей, топовая комплектации Executive обойдется покупателям от 3 703 000 рублей.

Во всех комплектациях автомобиль оснащается 2,5-литровым турбированным мотором мощностью 231 л.с. и 6-диапазонным автоматом. До сотни кроссовер с таким силовым агрегатом разгоняется за 8,6 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 8,9 литра.

В стандартные системы безопасности модели входят: электронная система распределения тормозных усилий, противобуксовочная система, система динамической стабилизации, система боковой устойчивости и 6 подушек безопасности.

Начиная с комплектации Active в Mazda CX-9 предлагаются двухзонный климат-контроль для водителя и переднего пассажира, климат-контроль для пассажиров сзади, обогрев зоны стеклоочистителя, электрические свеклоподъемники передних и задних дверей, обогрев передних и второго ряда сидений, круиз-контроль, датчик дождя и света, AUX, USB-разъемы (1 ряд сидений).

В комплектации Supreme салон обит кожей, электропривод сиденья водителя оснащен памятью настроек, вентилируемые водительское и пассажирское сиденья, обогрев рулевого колеса, бесключевой доступ, проекционный экран на ветровом стекле, датчики парковки спереди сзади, электропривод двери багажного отделения, беспроводная зарядка для телефона и многое другое. В топовой Executive салон обит кожей Nappa, а 20-дюймовые легкосплавные диски имеют особый дизайн. Автомобиль предлагают в 8 цветах кузова, за фирменные оттенки Mazda — Soul Red Crystal и Machine Gray придется доплатить 33 000 и 25 000 рублей соответственно.

Предыдущую новинку в России бренд запустил совсем недавно — в декабре 2020 года стартовали продажи кроссовера CX-30.

Фото: Mazda