Машину скорой пришлось выкапывать экскаватором

Хорошо, что людей в ней не было, ведь вызволить автомобиль удалось только через сутки.

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На Сахалине во время прохождения мощного циклона, днем 16 февраля, на подъезде к Бошняково со склона сопки сошла небольшая лавина, в которой застрял хлебовоз. Потом машину вызволили, но на проезжей части осталась груда снега. В это время из села Лесогорского на местной скорой в Бошняково возвращался после рабочего дня врач.

Врач и водитель долгое время сидели в скорой перед обвалом, потом за ними приехала машина из Бошняково. Когда они вышли и направились в сторону приехавшего за ними автомобиля, на их машину сошла огромная лавина снега. Водитель и врач чудом остались невредимы. Мокрый снег наглухо запечатал их автомобиль, перекрыв доступ кислорода. Высота завала в этом месте достигает 3–5 метров, сообщают «Углегорские новости». Шансов выжить в таких обстоятельствах у людей практически нет.

Утром 17 февраля из Углегорска специально пригнали спецтехнику, но откопать «буханку» удалось только после обеда. Спасатели работали аккуратно, чтобы не нанести машине ущерба. Около трех часов дня УАЗ освободили от снега и тросом вытащили на расчищенное место. Автомобиль получил небольшие вмятины, стекла и оптика целы, так что скоро он вернется к работе.

Здесь вы найдете несколько способов выбраться, если автомобиль застрял в снегу. Хотя этой скорой они бы вряд ли помогли.



Видео: YouTube