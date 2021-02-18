Рабочие АВТОВАЗа начали работать в экзоскелетах

Такие «надеваемые роботы» существенно облегчают ручной труд.

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На конвейере Волжского автозавода испытывают необычное нововведение: один из рабочих примерил на себя тестовый образец экзоскелета, облегчающего монтаж колес — как раз на этом участке сборочной линии B0 (здесь делают Renault Logan и Sandero, Lada Largus и XRAY) доля физического труда наиболее высока, пишет «Нетипичный АВТОВАЗ». Отметим, что около года назад аналогичную систему тестировала компания Hyundai на сборочном производстве в США.

На свежем видео с АВТОВАЗа рабочий берет колесо с лотка подачи, переносит его и устанавливает на автомобиль — заметно, что довольно трудоемкие операции даются ему легко. Экзоскелет облегает корпус и руки рабочего, но вот перераспределения нагрузки на ноги, как у некоторых существующих образцов, у вазовского варианта нет.

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На видео голос за кадром сообщает, что в розничной продаже такой экзоскелет обходится в 13 800 евро, однако при оптовых поставках прайс будет ниже.

Производитель данных экзоскелетов не называется (у Hyundai это был VEX, «надеваемый робот» собственной разработки), но известно, что это компания из США. Сейчас с ней ведутся переговоры о сотрудничестве.

В 2020 году Ford завел на одном из своих заводов собак-роботов.

Фото: ВКонтакте/ТОЛЬЯТТИ

Видео: ВКонтакте/Нетипичный АВТОВАЗ