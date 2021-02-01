Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо! — журнал За рулем

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Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо!

Две звезды — это оценка уровня защиты переднего пассажира.

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Ходят слухи, что автопроизводители подстраивают защиту автомобиля под требования организаций, занимающихся краш-тестами. При столкновениях с препятствиями со стороны водителя автомобили получают высшие баллы. Но что если сместить препятствие на сторону переднего пассажира? В США, кажется, нашли ответ на вопрос.

Так, новый Nissan Rogue, который нам известен под именем XTrail, получил всего две звезды по результатам краш-теста NHTSA, в котором препятствие находилось со стороны переднего пассажира.

Несмотря на это, общая оценка уровня безопасности кроссовера составила 4 звезды, так как другие испытания были пройдены хорошо.

В NHTSA отметили, что это уже не первая модель Ниссана, которая провалилась во время лобового столкновения с перекрытием со стороны переднего пассажира, а не водителя. Такие же результаты показал новый Nissan Sentra.

Кроме того, и обновленный пикап Titan стал менее безопасным, и тоже в том, что касается безопасности переднего пассажира. Представляя обновленный пикап, компания заявляла, что доработала конструкцию кузова и добавила подушку безопасности для коленей. Видимо, при доработках инженеры компании учли не все.

NHTSA тестировало машины, собранные на заводе Nissan, расположенном на японском острове Кюсю. Нередко автопроизводители оперативно вносят измерения в конструкции машин по результатам краш-тестов. Поэтому не исключено, что в Ниссане уже занимаются решением проблемы.

Фото: NHTSA

Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо!

Две звезды — это оценка уровня защиты переднего пассажира.

Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо! — фото 1225219Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо! — фото 1225220Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо! — фото 1225221Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо!
Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо!

Две звезды — это оценка уровня защиты переднего пассажира.

Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо! — фото 1225221Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо! — фото 1225220Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо! — фото 1225219Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо!
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Отзывы о Nissan X-Trail (16)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Мощный мотор, хорошая шумоизоляция, комфортная

Недостатки:

написал в отзыве

Комментарий:

Полгода как обладатель в комплектации le yandex (сборка СПб). Брал как семейный авто. Мотора машине хватает, хотя у меня и были сомнения сначала, вариатор и педаль отлично настроены, почувствовал это еще на тесте, приятно удивился. И по городу, и по трассе едешь с комфортом, не устаю даже если до...

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