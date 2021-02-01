Новый Nissan X-Trail на краш-тесте: пассажиру плохо!

Две звезды — это оценка уровня защиты переднего пассажира.

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Ходят слухи, что автопроизводители подстраивают защиту автомобиля под требования организаций, занимающихся краш-тестами. При столкновениях с препятствиями со стороны водителя автомобили получают высшие баллы. Но что если сместить препятствие на сторону переднего пассажира? В США, кажется, нашли ответ на вопрос.

Так, новый Nissan Rogue, который нам известен под именем X—Trail, получил всего две звезды по результатам краш-теста NHTSA, в котором препятствие находилось со стороны переднего пассажира.

Несмотря на это, общая оценка уровня безопасности кроссовера составила 4 звезды, так как другие испытания были пройдены хорошо.

В NHTSA отметили, что это уже не первая модель Ниссана, которая провалилась во время лобового столкновения с перекрытием со стороны переднего пассажира, а не водителя. Такие же результаты показал новый Nissan Sentra.

Кроме того, и обновленный пикап Titan стал менее безопасным, и тоже в том, что касается безопасности переднего пассажира. Представляя обновленный пикап, компания заявляла, что доработала конструкцию кузова и добавила подушку безопасности для коленей. Видимо, при доработках инженеры компании учли не все.

NHTSA тестировало машины, собранные на заводе Nissan, расположенном на японском острове Кюсю. Нередко автопроизводители оперативно вносят измерения в конструкции машин по результатам краш-тестов. Поэтому не исключено, что в Ниссане уже занимаются решением проблемы.

Оказалось, что кресла американских автомобилей очень опасны в случае ДТП и нужен специальный стандарт их проверки.

Фото: NHTSA