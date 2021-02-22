Невероятно, но факт: Lamborghini российской сборки за 3 млн рублей

На образце — двигатель 700 л.с, но можно поставить и мощнее, до 1300 л.с. Выглядит суперкар здорово... Почти как настоящий.

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За какие деньги можно купить суперкар Lamborghini Aventador? Все зависит от модификации и состояния машины. Например, единственный предлагающийся сейчас к покупке новый Aventador LP 700–4 Coupe стоит 64 млн рублей. Подержанные экземпляры Авентадора можно, конечно, найти дешевле — за 12–15 млн рублей. Но 19 февраля 2021 года на сайте Avito.ru появилось объявление о продаже Lamborghini Aventador за 3 млн рублей.

Согласно размещенной информации, автомобиль 2015 года является модификацией LP 700–4 (см. официальную цену выше) с мотором мощностью 700 л.с. и пробегом всего в 5000 км.

Секрет прост: перед нами не оригинал, а реплика. Ее изготовила компания МТА (что расшифровывается как «Мастерская Тимура Абдульманова») из Стерлитамака (Башкортостан) — правда, на сайте автор объявления идентифицируется как частное лицо.

Объявление гласит, что компания работает на этом поприще с 2010 года. В используемых комплектующих — 90% от Audi, а технические решения также на 90% соответствуют тем, что применяются в оригинальных Lamborghini.

Предложение выглядит особенно интересным с учетом опций: моторы от атмосферных V8 (4,2 л, 400 л.с.) до турбированных V12 (6,3 л, 1300 л.с.) и три варианта комплектации — Sport Hype, Supersport R и F1. Суть этих ярких названий, впрочем, не раскрывается. На размещенном видео в подробностях показана лишь небольшая часть интерьера.

Отметим также, что само видео, как и фотоматериалы, не отличаются высоким качеством. Зато по ним видно, что сборка машин идет в обычном гараже с помощью довольно простого оборудования и инструмента. А главное, нигде не указано, можно ли каким-то образом зарегистрировать эту машину в ГИБДД.

Тем не менее, руководитель компании утверждает, что они уже реализовали немало заказов для клиентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Махачкалы и других городов. Создание реплики Lamborghini — дело очень и очень сложное, подтверждения этому без проблем находятся в интернете. Поэтому проект из Башкортостана, предполагающий не разовую акцию, а регулярную сборку под заказ, как минимум, достоин внимания.

Словом, есть над чем подумать: за 3 миллиона рублей можно взять стерлитамакский Aventador или, например, три новых мотоцикла Урал Боббер LE заводской сборки.

Фото: Avito.ru/Мастерская МТА

Видео: Youtube/Тимур Абдульманов