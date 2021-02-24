Зимник Якутии: КАМАЗы подо льдом и стрельба из карабина (видео)

Два десятка разных дорожных историй, и каждая похожа на ежедневный подвиг.

Материалы по теме Дальнобойщики российского Севера: как работают шоферы на зимниках Якутии (видео)

Если вам кажется, что морозы этой зимой слишком крепкие, то вам стоит помнить, что в некоторых регионах нашей страны температура нынче редко поднимается выше —40 °С. Очередная видеоподборка Youtube-канала «КАМАЗ по РФ» рассказывает о новых приключениях шоферов на зимниках Якутии.

В этой серии будет всё — и преодоление опасных бродов, и вызволение из плена грузовика, вмерзшего в лед еще в декабре (работы займут несколько месяцев), и даже случай самого настоящего рэкета — несмотря на экстремальные климатические условия, находятся те, кто не помогает попавшим в беду, а пытается нажиться на них.

Но в целом шоферы, работающие «на Северах», принадлежат к одному, совершенно особому братству. Они доставляют грузы туда, где их очень ждут — и без взаимовыручки в этих местах попросту никуда не доехать.

Встречаются в кадре и УАЗы — как раз недавно Ульяновский автозавод рассказал об испытаниях «Буханки» для Крайнего Севера.

Видео: Youtube/КАМАЗ по РФ