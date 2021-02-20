УАЗ рассказал о тестах «буханки» для экстремальных холодов

Термометры в салонах показывали около +30°, в то время как забортная температура опускалась до —50°.

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На Ульяновском автозаводе вспоминают интересную дату — 45 лет назад, в начале 1976 года в Якутии тестировались опытные образцы УАЗ-452АС, пишет официальное сообщество УАЗ ВКонтакте. Модификация являлась так называемым «северным исполнением» и отличалась усиленной теплоизоляцией кузова, вторым аккумулятором, двойным остеклением и дополнительными обогревателями салона, один из которых был автономным, с возможностью функционирования с неработающим двигателем.

Испытания шли на протяжении полутора месяцев, и три опытных образца (на фото) показали себя хорошо: силовые агрегаты работали исправно, а термометры в салонах показывали около +30 °С, в то время как забортная температура опускалась до —50 °С.

Якутия — край суровый, в —50 °С с обычным автомобилем начинают происходить серьезные изменения, и в наши дни водители легковушек предпочитают как следует утеплять их. Но даже с учетом этого случаются ситуации, когда спасти может только полицейский КАМАЗ, хотя и водителям грузовиков тут тоже приходится непросто.

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Словом, испытуемые УАЗы были замечательными, только простым гражданам они не продавались — в советское время УАЗ работал исключительно по госзаказу. В 2021-м, спустя 45 лет после тех испытаний в Якутии, «буханка» все еще выпускается, есть в свободной продаже, а в списке зимнего оснащения у нее присутствуют дополнительный отопитель кабины и отопитель салона, а в варианте «Экспедиция» — обогрев передних сидений.

Кстати, такой автомобиль побывал у нас на тест-драйве.

Фото: УАЗ