Главное при мойке автомобиля — не только очистить кузов, но и не повредить краску.

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Весна наступит еще не скоро, однако не за горами очень грязное время года, когда мойка машинам будет требоваться гораздо чаще. При этом многие знают, что неправильное мытье автомобиля может повредить его лакокрасочное покрытие. Особенно это касается новых машин, которые, в угоду экологии, красятся не самыми прочными эмалями. В результате халатной мойки на кузове очень быстро появляются царапины и даже потертости, и машина выглядит так, словно ей уже много лет.

Но есть способы предотвратить преждевременное истирание краски. В новом видео на Youtube-канале Chicago Auto Pros быстро, но подробно показано, как нужно мыть автомобиль и почему делать это нужно именно так.

Во-первых, следует найти защищенную от прямых солнечных лучей площадку. Секрет в том, что без солнца на кузове не будут появляться пятна, когда вода с примесями испаряется прежде, чем вы ее смываете. Далее следует сбить с кузова всю грязь и сажу с помощью мойки высокого давления. Именно эти частички, попадая в тряпки, царапают краску и лак.

Затем неплохо было бы удалить весь жир, в котором также прячутся микроскопические частички грязи. Для этого существуют специальные обезжириватели. После опрыскивания можно наносить пену, смывать которую нужно в момент, когда она уже среагировала с загрязнениями, но на кузове еще не начали появляться сухие участки.

Мыть автомобиль, конечно же, нужно сверху, и не пренебрегайте сушкой. Для нее рекомендуется использовать мягкое полотенце из микрофибры, а также отталкивающий воду спрей, который выполняет и роль некой смазки, так как остатков воды в тряпке будет недостаточно, чтобы она мягко скользила по лакокрасочному покрытию. Да, и не используйте обычное банное полотенце. Это также может повредить краску. В конечном счете, цель мойки в домашних условиях — избежать лишних протираний.

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Фото, видео: Youtube