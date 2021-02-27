Загорелся Outlander... Но тут мимо проезжал трактор

Когда случаются такие ЧП, порой приходится довольствоваться тем, что есть под рукой. Иногда это лучшее решение!

Материалы по теме МЧС рассказало, как подобрать огнетушитель в машину

Снега в России сейчас не просто много, а очень много. Но иногда это полезно. В Кемеровской области на оживленном шоссе города Осинники вспыхнул Mitsubishi Outlander. Пламя распространялось так быстро, что водитель, выскочив из машины, не успел даже открыть капот.

Огнетушители оказались бесполезными, а вокруг прохожие, машины, кроссовер с полным баком того и гляди взорвется. На счастье, неподалеку чистил дорогу трактор, он и пришел на помощь в критической ситуации, пока не приехали пожарные. Набрав полный ковш снега, он высыпал его на капот горящего авто, снег забил щели, прекратив доступ воздуха.

Мы видим, как передок Mitsubishi проседает под весом снега, пар поднимается из-под капота, и таким образом мир спасен. Когда приехали пожарные, автомобиль горел уже слабо, им быстро удалось локализовать возгорание в моторном отсеке. Ну а в причинах возгорания еще предстоит разобраться.

Из людей во время пожара никто не пострадал.

Почему на АЗС нельзя пользоваться мобильным телефоном? Ответ вы найдете здесь.



Видео: YouTube