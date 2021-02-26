Отзывают 3,4 тысячи Toyota: могут отказать тормоза

Под сервисную кампанию попали пикапы Hilux и внедорожники Fortuner.

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Росстандарт информирует об отзыве на российском рынке 3428 автомобилей Toyota Hilux и Fortuner, проданных с 17 августа 2018 года по настоящее время. В этих машинах:

«…прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. В таком состоянии поршень может получить повреждение при резком торможении и, в худшем случае, тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов».

В пикапах и внедорожниках проверят усилитель тормозов и при необходимости заменят на новый, модернизированный.



Дилеры уведомят владельцев машин о необходимости заехать на сервис для проведения проверки и работ, но можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта, понять, попадает ли ваш автомобиль под отзывную кампанию, после чего записаться на обслуживание в ближайшем дилерском центре Toyota.



Все работы проводятся бесплатно для владельцев.

В январе этого года под отзыв попали 82 тысячи автомобилей Toyota.



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