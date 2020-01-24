Toyota отзывает более 82 тысяч пожароопасных автомобилей

В сервисной кампании участвуют как машины бренда Toyota, так и автомобили Lexus, выпущенные с декабря 2015 года.

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В России объявлена отзывная кампания, в рамках которой будут отремонтированы за счет завода-производителя 82 641 автомобиль марок Toyota и Lexus. Дефекты обнаружены у моделей Toyota Highlander, Land Cruiser Prado и RAV4, а также у моделей Lexus RX 200T, RX350 и RX 450H). Все они были куплены в период с декабря 2015 года по настоящее время.

У автомобилей обнаружен дефект уплотнителя нагревателя, расположенного внутри форсунки. В ходе эксплуатации уплотнитель может отстать от корпуса форсунки омывателя лобового стекла, что способствует появлению трещин в нагревателе. В образовавшуюся прореху начинает просачиваться вода, попадая на нагревательный элемент. В итоге происходит короткое замыкание и перегрев, которые могут сопровождаться пожаром.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться на ремонт в сервис любого ближайшего дилера Toyota и Lexus, мастера которого проведут все необходимые работы бесплатно. При этом предусмотрена замена форсунок стеклоомывателя лобового стекла на доработанные.

О необходимости ремонта владельцев оповестят официальные представители ООО «Тойота Мотор» по телефону или почте, но узнать о том, что ваш автомобиль участвует в сервисной кампании, можно и самостоятельно, сравнив его VIN—код со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Ранее под отзыв попали еще более 80 тыс. автомобилей Toyota из-за дефектных подушек безопасности Takata.

Фото: Toyota