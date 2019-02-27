Toyota отзывает миллионы машин: возможен дефект в электронном блоке — журнал За рулем

Toyota отзывает миллионы машин: возможен дефект в электронном блоке

Сервисная кампания является глобальной — отзываются автомобили во всем мире, часть из них может находиться в России.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Toyota > Corolla

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Toyota Motor Corp заявила об отзыве 3,4 млн автомобилей из-за дефекта электронного блока управления: не имея надлежащей защиты от электрических помех, возникающих при авариях, он может не раскрыть подушки безопасности, а также не активировать натяжители ремней безопасности.

Большинство отзываемых машин находится в США и Канаде — это 2,9 млн автомобилей Toyota Corolla 2011–2019 гг.в., Matrix 2011–2013 гг.в., Avalon 2012–2018 гг.в., а также гибридные Avalon 2013–2018 гг.в.

Некоторые из отзываемых автомобилей могут быть и в России, если их ввезли сюда не через дистрибьютора Toyota Motor Corp, а в частном порядке.

В США были зафиксированы две аварии с участием отзываемых машин, подушки безопасности которых не сработали. Это привело к гибели людей. В обоих случаях в аварии попали автомобили Toyota Corolla, пишет Reuters.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Corolla (5)

Toyota 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Интересная внешность, просторный салон, высокая посадка, неприхотливость

Недостатки:

Бедные материалы отделки, скрипят тормоза

Комментарий:

Комплектация Стиль Плюс, турецкого производства. Суммирую первые впечатления после полугода эксплуатации. Первое, что хочется отметить — интересный дизайн, в нем действительно есть какие-то самурайские мотивы. Но это если смотреть спереди. Сзади — уже не так интересно. Сбоку — машина как машина....

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