Toyota отзывает миллионы машин: возможен дефект в электронном блоке

Сервисная кампания является глобальной — отзываются автомобили во всем мире, часть из них может находиться в России.

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Toyota Motor Corp заявила об отзыве 3,4 млн автомобилей из-за дефекта электронного блока управления: не имея надлежащей защиты от электрических помех, возникающих при авариях, он может не раскрыть подушки безопасности, а также не активировать натяжители ремней безопасности.

Большинство отзываемых машин находится в США и Канаде — это 2,9 млн автомобилей Toyota Corolla 2011–2019 гг.в., Matrix 2011–2013 гг.в., Avalon 2012–2018 гг.в., а также гибридные Avalon 2013–2018 гг.в.

Некоторые из отзываемых автомобилей могут быть и в России, если их ввезли сюда не через дистрибьютора Toyota Motor Corp, а в частном порядке.

В США были зафиксированы две аварии с участием отзываемых машин, подушки безопасности которых не сработали. Это привело к гибели людей. В обоих случаях в аварии попали автомобили Toyota Corolla, пишет Reuters.

В России уже попали под отзыв более 80 тыс. автомобилей Toyota из-за установленных в них подушек безопасности Takata.

Фото: Toyota