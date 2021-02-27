За что любят и ненавидят автомобили Renault? Ответ владельцев

Ситуация интересная: соотношение цены и качества большинство устраивает, но огрехи сборки и простецкий интерьер тоже отмечают многие...

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Более 250 владельцев автомобилей Renault поучаствовали в опросе, организованном аналитическим агентством «Автостат» и Renaultfan Club. В результате выяснилось, как именно оценивают машины французской марки их российские владельцы, что считают плюсами, а что — слабыми сторонами.

Оказалось, что лояльность к «французам» в России довольно высока: с прежнего автомобиля марки Renault на новый пересели 29% опрошенных. Но есть и большая доля новых клиентов: 20% автомобилистов, ныне владеющими машинами Renault, пересели на них с Kia и Lada. У еще 9% ранее был Chevrolet, а у 6% — Hyundai.

В январе 2021 года Duster поднялся на седьмую строчку топа продаж (в декабре был девятым), хотя на подходе новое поколение

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Причем при покупке нового автомобиля многие из респондентов (43%) рассматривали именно Hyundai, еще 37% думали о Kia, 25% — о Nissan, 17% присматривались к Skoda, а 9% — к отечественной Lada, но в итоге выбрали именно Renault.

Свой выбор каждый второй из опрошенных связал с оптимальным соотношением цены и качества французских машин. Почти каждый четвертый (23%) ценит дизайн своего автомобиля, а 9% указывают на высокую надежность этой техники.

Однако 17% владельцев выразили претензии к качеству сборки, каждый десятый (11%) недоволен материалами отделки интерьера. Есть и те, кто среди главных недостатков видит недоработанную мультимедийную систему (7% опрошенных) и высокий расход топлива (также 7%).

Многие пожелания владельцев компания постаралась реализовать на новом поколении кроссовера Duster — теперь он вполне сравним с Арканой, Каптюром и Hyundai Creta.

Фото: Renault