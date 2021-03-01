Салон Kia K8 раскрыли до премьеры

Интерьер седана имеет множество вставок под дерево и огромный парящий экран.

Материалы по теме Kia представила новый седан — K8

Несколько дней назад Kia опубликовала официальные фотографии седана K8, который заменит модель K7, известную также как Cadenza. Смена названия означает шаг в сторону элитарности, но судить об этом мы сможем после опубликования комплектаций модели. Пока же мы можем оценить интерьер нового седана.

На страничке cars_secrets в Instagram можно увидеть несколько шпионских фотографий интерьера K8. Как видите, на рулевом колесе появился обновленный логотип Kia — K8 станет первой моделью, которая его примерит. Дисплей на панели приборов производит впечатление — он тянется от воздуховода возле водителя до пассажирского места.

В салоне немало атрибутов премиум-класса. Это, например, вставки под дерево, а также кресла, обтянутые коричневой кожей с ромбовидной прострочкой.

Еще одна вещь, на которой следует заострить внимание, это отсутствие рычага переключения передач. Kia установила вместо него поворотный круглый селектор. Это мы видели и у других новинок компании — кроссовера Sorento, кроссвэна Carnival.

Ожидается, что в продажу новый Kia K8 поступит ближе к концу 2021 года, а значит его премьера должна состояться этой весной.

Недавно Kia показала брутальный внедорожник.

Фото: Instagram