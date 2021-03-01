Все варианты укладываются в ценовой диапазон от 1,4 до 2,1 млн рублей.

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Компания Kia добавила еще одну комплектацию для моделей Soul, Cerato, Seltos и Sportage — она называется Edition Plus и включает уникальные детали внешности и интерьера, дополнительные мультимедийные возможности (все машины серии оснащены мультимедиа с Яндекс.Авто, Apple CarPlay и Android Auto) и функции комфорта.

Edition Plus — это специальная серия, которая будет выпущена ограниченным тиражом.

Kia Soul в этой версии создана на базе комплектации Luxe и будет отличаться рейлингами на крыше (у обычных Соулов их нет) и светодиодным фонарями. В интерьере — яркие вставки в дверях и прострочка отдельных элементов. По опциям — добавлен электрообогрев ветрового стекла, бесключевой доступ, запуск с кнопки, мультимедиа с 8-дюймовым экраном. Силовые агрегаты: 1,6 л (123 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.) в паре с 6АКП. Цены на эту версию Soul — от 1 399 900 до 1 459 900 рублей.

У седана Cerato в варианте Edition Plus в основу также легла комплектация Luxe. У этой версии светодиодные фары и легкосплавные диски 17". Силовые агрегаты практически те же, что и у Соула: 1,6 л (128 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.) и 6-ступенчатый автомат. Цены — от 1 426 900 до 1 471 900 рублей.

Оснащение Kia Seltos в варианте Edition Plus также в общих чертах совпадает с комплектацией Luxe, но машины ограниченной серии имеют оригинальные легкосплавные диски, а по функциям добавлены экран мультимедиа 10", бесключевой доступ, запуск с кнопки, передний парктроник. Есть два переднеприводных варианта (1,6 л, 123 л.с., 6АКП и 2,0 л, 149 л.с., вариатор) и один полноприводный с двигателем 2,0 л. Цены — от 1 566 900 до 1 646 900 рублей.

А вот для получения Kia Sportage Edition Plus за основу взяли комплектацию Comfort, добавив кроссоверам полностью светодиодные фары, рейлинги и черные элементы экстерьера. Список функций комфорта включает экран мультимедиа 8", датчик света и камеру заднего вида с динамической разметкой. Все машины — на 6-ступенчатом автомате, но привод может быть как передним (с мотором 2,0 л, 150 л.с.), так и полным (2,0 л, 150 л.с. или 2,4 л, 184 л.с.). Цены варьируются в диапазоне от 1 917 900 до 2 107 900 рублей.

В модельном ряду Kia скоро ожидается пополнение — минивэн Carnival запустится в продажу во втором квартале 2021 года.

Фото: Kia