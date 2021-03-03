Названы цены на обновленный Subaru XV

Автомобиль представлен в трех комплектациях, цены стартуют с отметки 2 459 000 рублей.

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У обновленного Subaru XV новый передний бампер с новой накладкой, а также новый цвет кузова — «плазменно-желтый перламутр».

Но основной пакет доработок автомобиля 2021 модельного года касается технологий. Так, начиная с 2021 года во все комплектации, включая базовую, входит пакет систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus, который состоит из адаптивного круиз-контроля, системы помощи при смене полосы движения, системы автоматического экстренного торможения и системы предаварийного управления акселератором, системы предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, системы удержания в полосе движения и системы оценки усталости водителя.

Кроме того, Subaru XV теперь умеет информировать водителя о возможном столкновении с перекрестным транспортом при движении задним ходом и обнаруживать объекты в слепых зонах.

Система помощи при движении по бездорожью X-Mode регулирует параметры работы двигателя, бесступенчатой трансмиссии, систем полного привода и динамической стабилизации, для того чтобы движение по самым сложным дорожным участкам не доставляло хлопот. Система интеллектуального привода адаптирует ходовые качества обновленного Subaru XV к любому стилю вождения.

Под капотом обновленного Subaru XV бензиновый мотор 2.0 мощностью 150 л.с., который агрегатируется вариатором и имеет полный привод. Комплектаций на российском рынке представлено три: Safety ES, Elegance ES, Premium ES.

Уже в начальной версии Safety ES автомобиль оснащен 17-дюймовыми легкосплавными дисками, мультимедийной системой с сенсорным 6,5-дюймовым экраном, тремя USB—портами, двухзонным климат-контролем, мультифункциональным рулевым колесом, подрулевым переключателем передач, датчиками дождя и света, системой бесключевого допуска и пуска двигателя, зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, розеткой 12 В на центральном подлокотнике, 7 подушками безопасности, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами и рейлингами на крыше.

Цены на Subaru XV 2021 модельного года стартуют с отметки 2 459 000 руб., стоимость комплектации Elegance ES составляет 2 519 900 руб., а Premium ES — 2 629 900 рублей.

Однажды собрались вместе более 1700 Subaru и установили новый рекорд Гиннесса.

Фото: Subaru