Лучший автомобиль мира 2021 — названы претенденты — журнал За рулем

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Лучший автомобиль мира 2021 — названы претенденты

Жюри премии World Car of the Year 2021 опубликовало шорт-лист претендентов на звание лучшего автомобиля мира в пяти номинациях.

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Победители премии World Car of the Year 2021 будут объявлены на Youtube-канале World Car of the Year: прямая трансляция назначена на 20 апреля 2021 года, а пока названы претенденты, из которых будет выбираться лучший.

Осталось только 10 автомобилей в основной категории и по 5 машин в категориях «Городской» (World Urban), «Роскошный» (World Luxury), «Мощный» (World Performance) и «Дизайн» (World Car Design).

В следующем месяце каждая категория будет насчитывать только по три претендента. Все участники основной номинации выпускаются в объемах не менее 10 000 экземпляров в год и продаются как минимум на двух крупных рынках (например, как Европа, Китай, Япония, США, Латинская Америка и Южная Корея).

К автомобилям в категориях World Urban, World Luxury и World Performance предъявляются иные требования. Машины в первых двух категориях должны ежегодно выпускаться в количестве не менее 5000 штук, а в третьей — не менее 2000 штук. При этом длина «городских» претендентов не должна превышать 4,2 метра.

Наконец, автомобили из всех категорий автоматически участвуют в розыгрыше награды за дизайн.

Автомобиль года мира 2021 (World Car of the Year):

  • Audi A3
  • BMW 2-й серии Gran Coupe
  • BMW 4-й серии
  • Honda e
  • Kia Optima / K5
  • Kia Sorento
  • Mazda MX-30
  • Mercedes-Benz GLA
  • Toyota Yaris
  • Volkswagen ID.4

Городской автомобиль (World Urban Car):

  • Honda Jazz / Fit
  • Honda e
  • Hyundai i10
  • Hyundai i20
  • Toyota Yaris

Роскошный автомобиль (World Luxury Car):

  • Aston Martin DBX
  • BMW X6
  • Land Rover Defender
  • Mercedes-Benz S-класса
  • Polestar 2

Мощный автомобиль (World Performance Car):

  • Audi RS Q8
  • BMW M2 CS
  • BMW X5 M / X6 M
  • Porsche 911 Turbo
  • Toyota GR Yaris

Дизайн (World Car Design):

  • Honda e
  • Land Rover Defender
  • Mazda MX-30
  • Polestar 2
  • Porsche 911 Turbo
Узнать о финалистах премии World Car of the Year прошлого года вы можете здесь.

На днях был объявлен победитель премии European Car of the Year (Европейский автомобиль года).

Фото: World Car of the Year

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