Жюри премии World Car of the Year 2021 опубликовало шорт-лист претендентов на звание лучшего автомобиля мира в пяти номинациях.

Победители премии World Car of the Year 2021 будут объявлены на Youtube-канале World Car of the Year: прямая трансляция назначена на 20 апреля 2021 года, а пока названы претенденты, из которых будет выбираться лучший.

Осталось только 10 автомобилей в основной категории и по 5 машин в категориях «Городской» (World Urban), «Роскошный» (World Luxury), «Мощный» (World Performance) и «Дизайн» (World Car Design).

В следующем месяце каждая категория будет насчитывать только по три претендента. Все участники основной номинации выпускаются в объемах не менее 10 000 экземпляров в год и продаются как минимум на двух крупных рынках (например, как Европа, Китай, Япония, США, Латинская Америка и Южная Корея).

К автомобилям в категориях World Urban, World Luxury и World Performance предъявляются иные требования. Машины в первых двух категориях должны ежегодно выпускаться в количестве не менее 5000 штук, а в третьей — не менее 2000 штук. При этом длина «городских» претендентов не должна превышать 4,2 метра.

Наконец, автомобили из всех категорий автоматически участвуют в розыгрыше награды за дизайн.

Автомобиль года мира 2021 (World Car of the Year):

Audi A3

BMW 2- й серии Gran Coupe

й серии BMW 4- й серии

й серии Honda e

Kia Optima / K5

Kia Sorento

Mazda MX-30

Mercedes-Benz GLA

Toyota Yaris

Volkswagen ID.4

Городской автомобиль (World Urban Car):

Honda Jazz / Fit

Honda e

Hyundai i10

Hyundai i20

Toyota Yaris

Роскошный автомобиль (World Luxury Car):

Aston Martin DBX

BMW X6

Land Rover Defender

Mercedes-Benz S- класса

класса Polestar 2

Мощный автомобиль (World Performance Car):

Audi RS Q8

BMW M2 CS

BMW X5 M / X6 M

Porsche 911 Turbo

Toyota GR Yaris

Дизайн (World Car Design):

Honda e

Land Rover Defender

Mazda MX-30

Polestar 2

Porsche 911 Turbo

На днях был объявлен победитель премии European Car of the Year (Европейский автомобиль года).

Фото: World Car of the Year