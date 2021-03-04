Победители премии World Car of the Year 2021 будут объявлены на Youtube-канале World Car of the Year: прямая трансляция назначена на 20 апреля 2021 года, а пока названы претенденты, из которых будет выбираться лучший.
Осталось только 10 автомобилей в основной категории и по 5 машин в категориях «Городской» (World Urban), «Роскошный» (World Luxury), «Мощный» (World Performance) и «Дизайн» (World Car Design).
В следующем месяце каждая категория будет насчитывать только по три претендента. Все участники основной номинации выпускаются в объемах не менее 10 000 экземпляров в год и продаются как минимум на двух крупных рынках (например, как Европа, Китай, Япония, США, Латинская Америка и Южная Корея).
К автомобилям в категориях World Urban, World Luxury и World Performance предъявляются иные требования. Машины в первых двух категориях должны ежегодно выпускаться в количестве не менее 5000 штук, а в третьей — не менее 2000 штук. При этом длина «городских» претендентов не должна превышать 4,2 метра.
Наконец, автомобили из всех категорий автоматически участвуют в розыгрыше награды за дизайн.
Автомобиль года мира 2021 (World Car of the Year):
- Audi A3
- BMW 2-й серии Gran Coupe
- BMW 4-й серии
- Honda e
- Kia Optima / K5
- Kia Sorento
- Mazda MX-30
- Mercedes-Benz GLA
- Toyota Yaris
- Volkswagen ID.4
Городской автомобиль (World Urban Car):
- Honda Jazz / Fit
- Honda e
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Toyota Yaris
Роскошный автомобиль (World Luxury Car):
- Aston Martin DBX
- BMW X6
- Land Rover Defender
- Mercedes-Benz S-класса
- Polestar 2
Мощный автомобиль (World Performance Car):
- Audi RS Q8
- BMW M2 CS
- BMW X5 M / X6 M
- Porsche 911 Turbo
- Toyota GR Yaris
Дизайн (World Car Design):
- Honda e
- Land Rover Defender
- Mazda MX-30
- Polestar 2
- Porsche 911 Turbo
На днях был объявлен победитель премии European Car of the Year (Европейский автомобиль года).
Фото: World Car of the Year