Названа самая опасная при ДТП машина в мире

0 звезд! Таков результат краш-тестов.

Материалы по теме Названы самые безопасные машины 2021 года

Самой опасной при ДТП машиной стал фургон Mitsubishi Express, который в России был известен как Renault Trafic. Продаваемый на рынках Австралии и Новой Зеландии, Mitsubishi Express не предоставляет своим пассажирам никакой защиты грудной клетки. Кроме того, отсутствует центральная подушка безопасности для пассажира, сидящего в центре трехместного переднего дивана. А еще модель не оснащается электронными помощниками водителя, такими как автоматическое экстренное торможение, системы обнаружения пешеходов и удержания автомобиля в полосе движения.

В результате Express получил 55% за защиту взрослых пассажиров, 40% за защиту пешеходов и 7% за системы безопасности. В ANCAP заявили, что фургон представляет опасность для всех без исключения.

«Передняя часть Экспресса представляла угрозу для пассажиров встречного транспортного средства», — говорится в сообщении тестировщиков.

Фургоны обычно отстают от других автомобилей в плане безопасности, но 0 звезд — это перебор, особенно в 2021 году.

В Европе Renault Trafic, из которого и получился Mitsubishi Express, получил в 2015 году трехзвездочный рейтинг. Хотя с тех пор тесты стали строже.

Современные машины стали безопаснее своих предшественников, но в продаже до сих пор есть автомобили, с трудом получившие три звезды в краш-тестах. Продаются они и у нас.

Фото, видео: ANCAP