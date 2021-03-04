Chery рассказала о моторах кроссовера Tiggo 8 Pro

Их будет два. Оба — бензиновые и турбированные.

Материалы по теме Chery показала салон нового Tiggo 8 Pro

Флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro официально пока не представлен, информацию о нем выдают по крупицам. Недавно показали интерьер автомобиля, а теперь решили рассказать о двигателях.

Семиместный Tiggo 8 Pro на российском рынке будет доступен с двумя бензиновыми силовыми агрегатами: турбированным 1.6TGDI, агрегатированным 7-скоростным роботом, и турбомотором 2.0, работающим в паре с вариатором.

Новейший двигатель 1.6TGDI из третьего поколения силовых агрегатов Acteco, он разработан специалистами концерна Chery и австрийской компании AVL. Это четырехцилиндровый мотор с двумя распредвалами, 16-ю клапанами, двойной системой изменения фаз газораспределения и турбиной от американского производителя Honeywell.

Мощность мотора составляет 186 л.с., он очень экономичный — расход топлива в смешанном режиме не превышает 7 литров на 100 км, в городском — 8,6, а в загородном — 6.2. До «сотни» автомобиль с таким силовым агрегатом разгоняется за 8,9 секунды. Работает как на бензине АИ-95, так и на АИ-92.

Рядный четырехцилиндровый мотор объемом 2,0 литра с распределенным впрыском, турбонагнетателем и промежуточным охлаждением относится ко второму поколению двигателей Acteco. Его мощность 170 л.с., а вариатор CVT9, которым он агрегатирован, разработан специалистами концерна Chery. По экономичности он уступает мотору 1.6: в смешанном режиме расходует 8,2 литра бензина, в городском — 10,4 литра, в загородном — 6,3 литра. Разгоняется до 100 км/ч автомобиль с 2-литровым мотором за 10 секунд. Работает на бензине с октановым числом 92.

Пока это вся доступная информация, данные о ценах и комплектациях нового кроссовера предоставят позднее.

Фото: Chery