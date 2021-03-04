Вслед за техосмотром забуксовало и ОСАГО

Обновленный сервис ЕАИСТО работает с ошибками и не позволяет купить «автогражданку».

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Система техосмотра (ЕАИСТО), обновленная 1 марта для проверки диагностических карт у автомобилистов перед продажей ОСАГО, часто сбоит и не позволят оформить страховку, рассказали «Известям» крупные игроки страхового рынка. А данные о диагностических картах страховщикам необходимы по Закону об ОСАГО.

ЕАИСТО, призванная с 1 марта изменить систему техосмотра, не позволила ни проверить актуальность диагностических карт, ни оформить новые, многие операторы ТО даже не сумели войти в этот сервис.

Для покупки ОСАГО необходимо предоставить диагностическую карту машины, которую получают на техосмотре. С 1 марта правила проверки автомобиля ужесточились: введена фотофиксация, усилены требования к оборудованию, а вся информация, заверенная усиленной электронной подписью, вносится в единую базу, откуда и должны получать информацию страховщики.

Для большинства автомобилистов сроки прохождения техосмотра сдвинули, но тем, у кого машине в 2021-м исполнилось четыре года или у кого диагностические карты закончились ранее 1 февраля, его пройти все-таки нужно. И в случае с этими клиентами страховщики столкнулись с проблемами: ЕАИСТО не дает ответы о наличии или отсутствии диагностических карт. В страховой компании «Югория» считают, что сервис просто не был готов к запуску с 1 марта. Впрочем, это косвенно признали и в правительстве, сдвинув сроки прохождения техосмотра по-новому.

По продленным полисам приходится вводить данные вручную, это занимает много времени, продажи полисов снизились, жалуются страховщики.

Впрочем, эксперты считают, что в ближайшие одну-две недели система должна восстановиться, но все же следует отвязать ОСАГО от техосмотра. Клиент, не имеющий полиса из-за сбоев ЕАИСТО, не должен самостоятельно платить за ДТП.

В целом же на рынке вызывает большие сомнения и сама целесообразность системы техосмотра, ведь аварии из-за плохого состояния автомобиля — это только 4% всех ДТП, а главные причины- нарушение ПДД и плохое состояние дорог.

Вся реформа делалась для галочки, отметил ранее депутат Вячеслав Лысаков. А между тем, техосмотр для частных легковых автомобилей следовало было вообще отменить.



Фото: Семен Лиходеев/ТАСС