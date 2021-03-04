Мультимедийная система — с экраном диагональю 10 дюймов.

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Компания Skoda показала первые эскизы интерьера кроссовера Kushaq, который готовится к своему дебюту в Индии. Салон обещают сделать просторным и добавить массу функциональных мелочей из арсенала Simply Clever.

Салон у кроссовера пятиместный, а единственный известный на данный момент размер — это колесная база: 2651 мм.

Среди моделей, которые могут стать конкурентами Кушака, есть и более вместительные: для сравнения, у VW Tiguan между передней и задней осью 2678 мм, у Mitsubishi Outlander — 2670 мм.

Первую скрипку в дизайне интерьера, определенно, играет информационно-развлекательная система с дисплеем диагональю аж 10 дюймов, что для компактной и нацеленной на бюджетный сегмент модели довольно впечатляюще. Линия, опоясывающая мультимедийку снизу, напоминает обводы решетки радиатора чешских машин.

Как известно, автомобиль базируется на разработанной в Volkswagen на архитектуре MQB, а именно — на ее разновидности MQB-A0-IN. Специалисты Skoda в этом проекте занимались адаптацией «тележки» с поперечно расположенным силовым агрегатом к действующим на будущих рынках сбыта требованиям экологичности и безопасности.

После показа первых скетчей экстерьера новой машины стала известна и дата дебюта — Kushaq официально презентуют 18 марта.

Фото: Skoda