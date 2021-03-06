Узнайте, попадет ли жена в ДТП? Многое зависит от имени!

Самыми аварийными оказались Елены, а наименее убыточными — Валентины.

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В преддверии 8 марта страховая компания «Согласие» подсчитала, как часто попадают в ДТП женщины-водители. Самыми аварийными среди водительниц с распространенными именами оказались Валерии — частота убытков по автокаско у них составила 15,4%, а наиболее осторожными — Валентины (9,4%). Частота — это число убытков по автокаско у страхователей с этим именем за 2020 год, деленное на общее число полисов автокаско у страхователей с этим именем. Например, частота убытков 12% означает, что на 100 застрахованных водителей по имени Надежда приходится 12 убытков.

Возглавили топ-50 популярных имен клиенток страховой компании водительницы с именем Елена (11,6%), за ней следуют Ольги (11,7%) и Татьяны (11%). Частота убытков у Оксаны — 11,1%, Юлии — 11,3%. Этот показатель у Галины и Натальи — 11,5%. Светланы водят с частотой убытков 11,9%. Аварийность Веры, Надежды и Любови одинакова — 12%.

Марины менее внимательны за рулем (12,5%), но все же их «обошли» Анны (12,7%). Выше частота убытков у женщин-водителей по имени Ирина (13%). Однако Анастасии и Екатерины еще менее осторожны — 13,1% и 13,2% соответственно.

Самые редкие имена женщин, застраховавших автомобили по каско — Анжела, Инга, Ульяна, Раиса, Зинаида, Римма, Алевтина, Ангелина и Зоя. При этом наиболее аварийной из них оказалась Ульяна (17,9%), а наименее — Зоя (7,3%).

По статистике «Согласия», средний убыток женщин водителей, застрахованных по автокаско, составил 98,7 тыс. руб., что на 9% меньше такого же показателя у водителей-мужчин.

Может ли имя повлиять на выбор автомобиля? Возможно! Стало известно, какие машины выбирали люди с разными именами.



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