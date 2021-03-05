Обновленный Kia Picanto: дилеры начали продажи

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Материалы по теме Kia обновила Picanto: комплектации и цены

Российский офис Kia дал старт продаж обновленному городскому хэтчбеку Picanto — автомобили доступны к покупке во всех дилерских центрах бренда. Цены — от 819 900 до 1 114 900 рублей. Покупателям предложено выбрать из пяти комплектаций, включая версию со спорт-пакетом GT Line и совершенно новую Style.

Фейслифт затронул дизайн головной оптики, противотуманки, бамперы и решетку радиатора. А салон теперь щеголяет новым мультимедийным центром с 8-дюймовым экраном, на который выводится картинка с камеры заднего вида, а также можно отзеркалить смартфон через Android Auto и Apple Carplay.

В зависимости от комплектации у салона будет различная отделка — тканевая, из искусственной кожи и комбинированная. У обивок сидений есть несколько вариантов цветовых решений, а также можно по-разному оформить климатический блок, селектор КП и карты дверей — в обычном черном цвете или же с оранжевыми, лаймовыми или красными акцентами. Интерьер GT-Line отличается рулем со срезанной хордой снизу, а внешка — новыми 16-дюймовыми дисками.

Силовые агрегаты — 1,0-литровый (67 л.с., 95 Нм) с 5-ступенчатой МКП и 1,2-литровый (84 л.с., 122 Нм) с 4-ступенчатым автоматом. По данным компании, расход бензина в смешанном цикле у Пиканто с любым вариантом силовой установки должен уложиться в 6 л/100 км. Комплекс систем безопасности дополнен систему контроля слепых зон (BCW) и систему предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW).

C 2017 года Picanto собирают на калининградском заводе «Автотор», обновленный вариант пошел по конвейеру 19 февраля.

Фото: Kia