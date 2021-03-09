Несмотря на то, что в топах российских продаж преобладают иномарки, самой массовой моделью, если судить по регистрации в ГИБДД, остается отечественная Lada.

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Причем это автомобиль не из актуального модельного ряда, а классический ВАЗ-2107, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат». Продажи «семерок» прекратились еще в 2012 году, однако она до сих пор является наиболее распространенной в пяти из восьми российских федеральных округах.

ВАЗ-2107 лидирует в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Приволжском округах. А вот в Северо-Кавказском округе на смену «классике» в лидеры по числу регистраций вышла Lada Priora. Вообще, распространенность классической модели АВТОВАЗа в последние годы естественным образом сокращается: в 2018–2020 годах из автопарка России выбыло около 100 тысяч автомобилей ВАЗ-2107.

А в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах лидер совсем другой — это Toyota Corolla. Да и в целом по России иномарки атакуют: начатая в 2019 году тенденция, когда количество зарегистрированных в ГИБДД автомобилей иностранных брендов превысило регистрацию отечественных машин, в 2020-м продолжилась. Это при том, что регистрация произведенных у нас иномарок сократилась на целых 30% из-за приостановки предприятий во время пандемии.

Сдает позиции и механическая коробка передач. Впервые доля машин в «двухпедальной» версии превысила продажи авто с МКП еще в 2016 году, а в 2020-м уже 62% рынка — это модификации с АКП, вариатором или роботом.

Тем не менее, за последние 20 лет именно вазовская «классика» наибольшее количество раз становилась бестселлером по итогам года.

Фото: Depositphotos, АВТОВАЗ