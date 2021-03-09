По водительским правам можно будет взять кредит

Банки запросили доступ к базам МВД с данными о водительских удостоверениях.

Законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав внесен в Госдуму в феврале 2021 года, и его уже поддержали в ЦБ и крупнейших банках. Их представители считают, что обмен валюты и оформление микрозаймов по водительскому удостоверению упростит жизнь клиентам и расширит возможности по оказанию банковских услуг, сообщают «Известия». Заключение на законопроект направлено в Госдуму, ЦБ, Минэк, Минфин и Минцифры.

Для проверки подлинности водительского удостоверения предлагается до 1 января 2022 года дать организациям, которые имеют право проводить упрощенную идентификацию, безвозмездный доступ к информационным системам МВД, где содержатся данные об этих документах. Подключение к информсистемам ведомства должно быть аналогичным доступу к базам ФНС, ПФР и ФОМС — для проверки ИНН, полисов СНИЛС и ОМС, которые сейчас разрешены для проведения упрощенной идентификации.

Банк России поддержал законопроект об упрощенной идентификации банковских клиентов по водительским правам, но вопрос применения закона на практике потребует отдельной проработки с участием органов госвласти, считают в ведомстве.

Комментирует юрист Сергей Смирнов:

С другой стороны, прямой доступ к базе МВД, учитывая, как у нас все эти базы данных потом «сливаются», это не совсем правильный, на мой взгляд, ход, если этот доступ будет простым, потому как банки — это все-таки коммерческие структуры и, как мне кажется, именно в них наиболее высок риск утечки информации.

И поэтому тут я бы подходил с осторожностью. А если банки хотят получить хороших клиентов, у которых есть водительское удостоверение, то пусть это будет происходить в добровольной форме.

Сейчас упрощенную идентификацию можно проводить без паспорта — по ИНН, СНИЛС и номеру ОМС для ограниченного круга операций. Среди них денежные переводы по поручению клиента без открытия счета, валютно-обменные операции до 100 тыс. рублей (в эквиваленте), оформление кредитов до 15 тыс. рублей. Водительское удостоверение у граждан чаще при себе, чем все эти документы. При этом законопроект не расширяет перечень доступных при упрощенной идентификации услуг, поэтому применение водительских прав не должно увеличить риски для граждан.

В нескольких регионах планируется провести эксперимент по использованию специального мобильного приложения вместо регистрационных документов на транспортное средство и водительского удостоверения.



Фото: портал мэра и Правительства Москвы

