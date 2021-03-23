Найдено новое достоинство кованых дисков Slik

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Материалы по теме Обязательная маркировка шин вступила в силу

Одним из самых опытных и компетентных продавцов шин, дисков, масел и автозапчастей в России является компания «Дон-Шина». За более чем 10 лет работы в каталогах интернет-магазина были собраны товары сотен брендов, от бюджетных до премиальных. Также был накоплен уникальный опыт работы. В частности, дистанционного подбора дисков и шин, а также их последующей доставки покупателям. Заказать товары представленных в каталогах производителей, в том числе в каталоге дисков на авто, можно в любом городе, а для автомобилистов Ростова-на-Дону доступна бесплатная доставка. На всю продукцию действует гарантия производителей.

«Дон-Шина» также предлагает ряд услуг: от шиномонтажа и сезонного хранения шин до ремонта дисков и технического обслуживания автомобилей.

Подбор шин и дисков

В каталогах интернет-магазина есть шины и диски не только для легковых машин и кроссоверов, но и для мотоциклов, а также для грузовых авто. Подобрать их можно тремя разными способами, в зависимости от предпочтений: по производителю, по параметрам или просто по марке автомобиля. В случае затруднений с подбором можно обратиться напрямую к специалисту компании по телефону, который быстро и со знанием дела решит вопрос и поможет принять участие в подходящих акциях.

Из-под молота: диски Slik

Модельный ряд кованых дисков Slik постоянно обновляется во всех типоразмерах. Ежегодно в модельном ряду Slik появляется пять-шесть новинок: посмотрите в каталоге «Дон-Шины», что вы могли пропустить.

Помимо того, что официальным дилером кованых дисков Slik является «Дон-Шина», и того, что они производятся российской компанией, у них есть ряд других важных преимуществ.

Изготавливаются они методом объемной горячей штамповки — разогретому металлу нужная форма придается сразу в нескольких плоскостях. Затем диски подвергаются мехобработке: точению, фрезерованию. И на заключительном этапе металл покрывается порошковой и жидкой краской. При этом стоимость кованых дисков несколько выше: в каталоге кованых дисков Slik на сайте «Дон-Шины» их цена варьируется в пределах от 7090 до 14 960 рублей, в зависимости от параметров.

Кованые диски Slik предлагают мировой уровень качества и отличаются разнообразием дизайна и приемлемой ценой По качеству, дизайну и разнообразию размеров российские кованые диски Slik не уступают продукции иностранных производителей.

Сравнивать результат ковки с «литьем» некорректно. Кованый диск в полтора-два раза прочнее литого, на треть легче и служит в три-четыре раза дольше. В результате происходит экономия не только на топливе, но и на ремонте диска, края которого в процессе ежесезонного шиномонтажа не изнашиваются. Кроме того, легкие и прочные кованые диски меняют поведение автомобиля в лучшую сторону.

Открой дорогу в лето

Опоздать невозможно — интернет-магазин шин и дисков «Дон-Шина» открыт постоянно, а его специалисты всегда готовы сделать все, чтобы в новом сезоне у каждого автомобиля была стильная обновка. Для этого достаточно зайти в каталог, выбрать то, что не оставит вас равнодушным, и сделать заказ.

С 1 декабря 2020 года вступили в силу новые правила использования сезонных шин.

Фото: «Дон-Шина»