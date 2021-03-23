В новый сезон на кованых дисках Slik от Дон-Шины — журнал За рулем

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Найдено новое достоинство кованых дисков Slik

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Обязательная маркировка шин вступила в силу

Одним из самых опытных и компетентных продавцов шин, дисков, масел и автозапчастей в России является компания «Дон-Шина». За более чем 10 лет работы в каталогах интернет-магазина были собраны товары сотен брендов, от бюджетных до премиальных. Также был накоплен уникальный опыт работы. В частности, дистанционного подбора дисков и шин, а также их последующей доставки покупателям. Заказать товары представленных в каталогах производителей, в том числе в каталоге дисков на авто, можно в любом городе, а для автомобилистов Ростова-на-Дону доступна бесплатная доставка. На всю продукцию действует гарантия производителей.

«Дон-Шина» также предлагает ряд услуг: от шиномонтажа и сезонного хранения шин до ремонта дисков и технического обслуживания автомобилей.

Подбор шин и дисков

В каталогах интернет-магазина есть шины и диски не только для легковых машин и кроссоверов, но и для мотоциклов, а также для грузовых авто. Подобрать их можно тремя разными способами, в зависимости от предпочтений: по производителю, по параметрам или просто по марке автомобиля. В случае затруднений с подбором можно обратиться напрямую к специалисту компании по телефону, который быстро и со знанием дела решит вопрос и поможет принять участие в подходящих акциях.

Из-под молота: диски Slik

Модельный ряд кованых дисков Slik постоянно обновляется во всех типоразмерах.

Модельный ряд кованых дисков Slik постоянно обновляется во всех типоразмерах.Ежегодно в модельном ряду Slik появляется пять-шесть новинок: посмотрите в каталоге «Дон-Шины», что вы могли пропустить.
Ежегодно в модельном ряду Slik появляется пять-шесть новинок: посмотрите в каталоге «Дон-Шины», что вы могли пропустить.

Помимо того, что официальным дилером кованых дисков Slik является «Дон-Шина», и того, что они производятся российской компанией, у них есть ряд других важных преимуществ.

Изготавливаются они методом объемной горячей штамповки — разогретому металлу нужная форма придается сразу в нескольких плоскостях. Затем диски подвергаются мехобработке: точению, фрезерованию. И на заключительном этапе металл покрывается порошковой и жидкой краской. При этом стоимость кованых дисков несколько выше: в каталоге кованых дисков Slik на сайте «Дон-Шины» их цена варьируется в пределах от 7090 до 14 960 рублей, в зависимости от параметров.

Кованые диски Slik предлагают мировой уровень качества и отличаются разнообразием дизайна и приемлемой ценой

Кованые диски Slik предлагают мировой уровень качества и отличаются разнообразием дизайна и приемлемой ценойПо качеству, дизайну и разнообразию размеров российские кованые диски Slik не уступают продукции иностранных производителей.
По качеству, дизайну и разнообразию размеров российские кованые диски Slik не уступают продукции иностранных производителей.

Сравнивать результат ковки с «литьем» некорректно. Кованый диск в полтора-два раза прочнее литого, на треть легче и служит в три-четыре раза дольше. В результате происходит экономия не только на топливе, но и на ремонте диска, края которого в процессе ежесезонного шиномонтажа не изнашиваются. Кроме того, легкие и прочные кованые диски меняют поведение автомобиля в лучшую сторону.

Открой дорогу в лето

Опоздать невозможно — интернет-магазин шин и дисков «Дон-Шина» открыт постоянно, а его специалисты всегда готовы сделать все, чтобы в новом сезоне у каждого автомобиля была стильная обновка. Для этого достаточно зайти в каталог, выбрать то, что не оставит вас равнодушным, и сделать заказ.

Фото: «Дон-Шина»

Найдено новое достоинство кованых дисков Slik

Они улучшают управляемость.

Найдено новое достоинство кованых дисков Slik — фото 1231626Кованые диски Slik предлагают мировой уровень качества и отличаются разнообразием дизайна и приемлемой ценойМодельный ряд кованых дисков Slik постоянно обновляется во всех типоразмерах.Найдено новое достоинство кованых дисков Slik
Найдено новое достоинство кованых дисков Slik

Они улучшают управляемость.

Найдено новое достоинство кованых дисков Slik — фото 1231626Модельный ряд кованых дисков Slik постоянно обновляется во всех типоразмерах.Кованые диски Slik предлагают мировой уровень качества и отличаются разнообразием дизайна и приемлемой ценойНайдено новое достоинство кованых дисков Slik
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