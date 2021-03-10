Hyundai показала дизайн кроссовера Kоna N

Благодаря серии тизерных снимков впервые можно увидеть нового представителя линейки спортивного суббренда N.

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Kоna N станет первым кроссовером суббренда Hyundai N. «Заряженный» SUV получил спортивную внешность, дополнительно подчеркнутую широким кузовом и низкой посадкой. Над моделью вместе работали подразделение Hyundai N и дизайн-центр Hyundai.

В передней части кроссовера выделяются большие спортивные воздухозаборники и световая оптика с новым рисунком, напоминающим когти тигра.

Нижняя решетка радиатора придает бамперу характерную форму, вызывая ассоциации с фюзеляжем самолета, и подчеркивает аэродинамические свойства и динамику автомобиля. На верхней решетке радиатора расположен фирменный логотип N особого дизайна.

Сзади у автомобиля большой раздвоенный спойлер на крыше, увеличивающий прижимную силу кроссовера и треугольный дополнительный стоп-сигнал, традиционный для всех моделей суббренда N. Спортивный характер модели подчеркивают большие раздвоенные патрубки выхлопной системы. В нижней части заднего бампера большой диффузор ускоряет прохождение потоков воздуха. Окрашенные в цвет кузова накладки на крылья визуально делают кроссовер ниже и шире. У Коны N легкосплавные диски особого дизайна, а пороги украшают красные вставки.

О силовом агрегате пока ничего не известно, предположительно, Kona N будет оснащаться двигателем 2.0 T-GDi с 275 л.с. и 8-ступенчатым роботом.

Все подробности о новой модели будут раскрыты в ближайшее время.

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Фото: Hyundai