За высадку детей из транспорта предложили штрафовать

Запрет на высадку несовершеннолетних безбилетников был утвержден ранее, теперь ответственность за его нарушение хотят прописать в КоАПе.

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Штрафовать за нарушение закона о запрете высадки несовершеннолетних безбилетников предложила группа депутатов фракции ЛДПР. Они внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий конкретные меры ответственности за нарушение закона о запрете принудительной высадки из транспорта детей. Чтобы защитить детей, ранее приняли Федеральный закон от № 26-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта“, и с 1 марта он вступил в силу. Закон запрещает высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего безбилетника (не достигшего возраста 16 лет), если он следует без сопровождения взрослого. При этом для тех, кто высадил детей, ответственность не предусмотрена, а это следовало бы прописать в законе, считает депутат Ярослав Нилов. Поэтому депутаты предложили прописать в КоАПе конкретные суммы штрафов — для водителя и кондуктора общественного транспорта в размере десяти тысяч рублей, а для представителя перевозчика и уполномоченных на осуществление контроля представителем перевозчика должностных лиц — в размере пятидесяти тысяч рублей.

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