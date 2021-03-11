За высадку детей из транспорта предложили штрафовать

У машины есть навигация, у вас в смартфоне Гугл-карты с Яндекс-навигатором, и то умудряемся повернуть не туда. Наверняка вы слышали невероятные истории возвращения питомцев спустя месяцы. Разобрались с экспертами, есть ли у животных «встроенные навигаторы».
Равнодушных к машине за время тест-драйва я не встретил. Love it or hate it. Любить или ненавидеть. Даже в Тольятти на машину оборачиваются, но многим не нравится закос под RAV4 (прикройте ладонью эмблему).
Штрафовать за нарушение закона о запрете высадки несовершеннолетних безбилетников предложила группа депутатов фракции ЛДПР. Они внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий конкретные меры ответственности за нарушение закона о запрете принудительной высадки из транспорта детей. Чтобы защитить детей, ранее приняли Федеральный закон от № 26-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта“, и с 1 марта он вступил в силу. Закон запрещает высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего безбилетника (не достигшего возраста 16 лет), если он следует без сопровождения взрослого. При этом для тех, кто высадил детей, ответственность не предусмотрена, а это следовало бы прописать в законе, считает депутат Ярослав Нилов. Поэтому депутаты предложили прописать в КоАПе конкретные суммы штрафов — для водителя и кондуктора общественного транспорта в размере десяти тысяч рублей, а для представителя перевозчика и уполномоченных на осуществление контроля представителем перевозчика должностных лиц — в размере пятидесяти тысяч рублей.