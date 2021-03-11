Что это за прототип, не угадаете?

Даже люди, сделавшие фото, не имеют представления, что за автомобиль попал в их объектив.

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Фотошпионы и папарацци хорошо умеют распознавать замаскированные прототипы будущих моделей автомобилей. Но не в этот раз. Очередная машина на испытаниях заставила их поломать голову.

Снимки были сделаны на замерзшем озере в Швеции. Кажется, это внедорожный седан, у которого видно лишь решетку радиатора, забранную черной сеткой, и большие колеса. Возможно, это и не седан, а пикап. Правда, автомобиль имеет очень уж маленькие для этого типа кузова размеры, да и заднее стекло может оказаться не бутафорским. Уж, скорее, это кросс-купе.

Блочный камуфляж отлично скрывает кузов — все, кроме лобового стекла, переходящего в покатую крышу.

Но тип кузова — не единственная загадка. Кто разработчик этого прототипа? Можно предположить, что это Fiat, поскольку компания часто использует блочный камуфляж. Но ничто не мешает пользоваться им и другим производителям. Порой новые разработки вовсе маскируются под машины других брендов.

Ответа нет ни на один вопрос. Подождем, пока камуфляж не начнет постепенно исчезать.

Недавно компания Nissan поделилась своими секретами маскировки прототипов.

Фото: carscoops.com