Что это за прототип, не угадаете?

Фотошпионы и папарацци хорошо умеют распознавать замаскированные прототипы будущих моделей автомобилей. Но не в этот раз. Очередная машина на испытаниях заставила их поломать голову.
Снимки были сделаны на замерзшем озере в Швеции. Кажется, это внедорожный седан, у которого видно лишь решетку радиатора, забранную черной сеткой, и большие колеса. Возможно, это и не седан, а пикап. Правда, автомобиль имеет очень уж маленькие для этого типа кузова размеры, да и заднее стекло может оказаться не бутафорским. Уж, скорее, это кросс-купе.
Блочный камуфляж отлично скрывает кузов — все, кроме лобового стекла, переходящего в покатую крышу.
Но тип кузова — не единственная загадка. Кто разработчик этого прототипа? Можно предположить, что это Fiat, поскольку компания часто использует блочный камуфляж. Но ничто не мешает пользоваться им и другим производителям. Порой новые разработки вовсе маскируются под машины других брендов.
Ответа нет ни на один вопрос. Подождем, пока камуфляж не начнет постепенно исчезать.
- Недавно компания Nissan поделилась своими секретами маскировки прототипов.
Фото: carscoops.com