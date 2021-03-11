Что это за прототип, не угадаете? — журнал За рулем

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Что это за прототип, не угадаете?

Даже люди, сделавшие фото, не имеют представления, что за автомобиль попал в их объектив.

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Фотошпионы и папарацци хорошо умеют распознавать замаскированные прототипы будущих моделей автомобилей. Но не в этот раз. Очередная машина на испытаниях заставила их поломать голову.

Снимки были сделаны на замерзшем озере в Швеции. Кажется, это внедорожный седан, у которого видно лишь решетку радиатора, забранную черной сеткой, и большие колеса. Возможно, это и не седан, а пикап. Правда, автомобиль имеет очень уж маленькие для этого типа кузова размеры, да и заднее стекло может оказаться не бутафорским. Уж, скорее, это кросс-купе.

Блочный камуфляж отлично скрывает кузов — все, кроме лобового стекла, переходящего в покатую крышу.

Но тип кузова — не единственная загадка. Кто разработчик этого прототипа? Можно предположить, что это Fiat, поскольку компания часто использует блочный камуфляж. Но ничто не мешает пользоваться им и другим производителям. Порой новые разработки вовсе маскируются под машины других брендов.

Ответа нет ни на один вопрос. Подождем, пока камуфляж не начнет постепенно исчезать.

Фото: carscoops.com

Что это за прототип, не угадаете?

Даже люди, сделавшие фото, не имеют представления, что за автомобиль попал в их объектив.

Что это за прототип, не угадаете? — фото 1229954Что это за прототип, не угадаете? — фото 1229955Что это за прототип, не угадаете? — фото 1229956Что это за прототип, не угадаете?
Что это за прототип, не угадаете?

Даже люди, сделавшие фото, не имеют представления, что за автомобиль попал в их объектив.

Что это за прототип, не угадаете? — фото 1229954Что это за прототип, не угадаете? — фото 1229956Что это за прототип, не угадаете? — фото 1229955Что это за прототип, не угадаете?
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