Сергей Миронов критикует идею установки базового размера платы за техосмотр автомобиля. Его вообще нужно отменить для легковых автомобилей.

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Реформа техосмотра и все, что с ней связано, в частности установление «тарифного коридора», вызывают непрекращающуюся полемику в последнее время. Дошло до того, что депутаты поставили под сомнение статистику ГИБДД о росте в 2020 году числа дорожно-транспортных происшествий из-за неисправных машин.

«Это откровенная попытка подтасовать факты и как-то оправдать необходимость ТО. В общем количестве ДТП доля таких аварий чуть выше пяти процентов. Львиная доля автокатастроф и гибели людей связана с плохими дорожными условиями, но об этом в ГИБДД упорно молчат, как и о том, кто конкретно понес наказания за безобразное состояние наших дорог», — передает слова Сергея Миронова РИА Новости.

Он считает, что пошли не тем путем, автовладельцы обязаны следить за состоянием своих транспортных средств, и вот за нарушение этих требований нужно ужесточить ответственность в случае ДТП.

В целом же Миронов считает, что техосмотр для легковых автомобилей следует отменить вообще, потому что это «узаконенное вымогательство денег у автолюбителей, не имеющее ничего общего с безопасностью дорожного движения». Система порочна сама по себе, и любые попытки усовершенствовать ее ведут в тупик. Все, что происходит вокруг реформы ТО в последнее время, только укрепляет в этой мысли.

До этого по поводу техосмотра высказался и депутат Вячеслав Лысаков, который также полагает, что техосмотр нужно оставить только для грузо- и пассажироперевозчиков.

До этого председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который вводит базовый тариф техосмотра, а также верхнюю и нижнюю границы его стоимости. Также выдачу аккредитаций операторов ТО и ведение их реестра предлагают отобрать у Российского союза автостраховщиков и передать Росаккредитации.

Фото: коллаж «За рулем»