Новая редакция КоАП: Штрафы не повысят! Верите?

В новом КоАПе много нововведений, но особую критику вызвала так называемая автомобильная глава, предусматривающая увеличение штрафов в несколько раз, а также сроков привлечения к ответственности. Первую редакцию нового КоАП РФ Минюст опубликовал в конце января 2020 года, она подверглась резкой критике Госдумы и премьер-министра Мишустина, и разработчик документа резко «сдал назад». Позже замглавы Минюста Денис Новак заявил, что размер штрафов для водителей не изменится, так как, по его мнению, фискальная мера не улучшит ситуацию на дорогах и не снизит аварийность.
Документ отправили на доработку, и она продолжается до настоящего времени. Однако в обещания чиновников по поводу штрафов верится с трудом, их могут если и не повысить, то «индексировать».
- В частности, в новом КоАПе штраф за самое распространенное нарушение — превышение скорости на 20–40 км/ч) — Минюст собирался поднять сразу в шесть раз. Подробнее об этом в нашей публикации.