Новая редакция КоАП: Штрафы не повысят! Верите?

Нашумевший документ вернули на доработку, а обнародовать обещали в апреле.

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новую редакцию проекта Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) могут опубликовать для общественного обсуждения в апреле.

В Совфеде объявили, чтоОб этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, член Совета по развитию цифровой экономики Ирина Рукавишникова. Сенатор участвует в подготовке документа и отметила, что он почти готов. Одной из площадок для обсуждения законопроекта станет официальный сайт Совета Федерации.

В новом КоАПе много нововведений, но особую критику вызвала так называемая автомобильная глава, предусматривающая увеличение штрафов в несколько раз, а также сроков привлечения к ответственности. Первую редакцию нового КоАП РФ Минюст опубликовал в конце января 2020 года, она подверглась резкой критике Госдумы и премьер-министра Мишустина, и разработчик документа резко «сдал назад». Позже замглавы Минюста Денис Новак заявил, что размер штрафов для водителей не изменится, так как, по его мнению, фискальная мера не улучшит ситуацию на дорогах и не снизит аварийность.

Документ отправили на доработку, и она продолжается до настоящего времени. Однако в обещания чиновников по поводу штрафов верится с трудом, их могут если и не повысить, то «индексировать».