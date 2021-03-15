Задержали водителя Ленд Крузера: у него штрафов на 3 млн

Обычная проверка документов привела к поимке злостного нарушителя в Москве.

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В Батайском проезде столицы дорожная полиция остановила внедорожник, которым управлял 35-летний мужчина. Как установили стражи порядка, на остановленную ими иномарку наложен арест, потому что собственник не заплатил более 2 тысяч административных штрафов на общую сумму около 3 млн рублей и свыше 1 млн рублей пени. Кроме того, выяснилось, что у мужчины нет водительских прав — он был их лишен, а по истечении срока лишения решил не пересдавать экзамены и не восстанавливать удостоверение.

На место остановки вызвали приставов, которые составили документы для помещения машины на специализированную стоянку, пишет сайт МВД Медиа. Однако выходить из машины водитель отказался, общаясь с полисменами через приоткрытое окно. По данным источника, полицейские несколько раз призывали гражданина покинуть авто, но в результате они приняли решение разбить окно, разблокировать замки и задержать несговорчивого автолюбителя.

Сотрудники ППСП доставили мужчину в отдел полиции, где в отношении него составлены протоколы за управление машиной без прав (часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ) и за неповиновение законному требованию полицейского (статья 19.3 КоАП РФ). Суд назначил меру пресечения в виде ареста на 10 суток, машина также арестована и помещена на штрафстоянку.

А в Приморском крае мужчина угнал автобус и таранил грузовики и полицию.

Видео: Youtube/МВД Медиа