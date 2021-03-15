Таксист протаранил БТР: но все не так, как кажется

Сегодня соцсети взорвало видео, на котором столкнулись Toyota Prius и БТР-82А.

Материалы по теме Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки

Утром 15 марта в районе улицы Снеговой во Владивостоке произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Prius и БТР-82А. Причем все СМИ писали, что легковушка нарушила ПДД, вклинившись в колонну военной техники.

В результате столкновения у Toyota Prius был поврежден бампер.

Из-за аварии на дороге образовалась пробка, однако технику оперативно убрали.

Как сообщает издание Vl.Ru, когда колонна военной техники выдвинулась из военной части в сопровождении ВАИ, дорогу должны были перекрыть, но почему-то этого не сделали.

Водитель Toyota Prius, увидев бронетранспортер, остановился, чтобы его пропустить, но при повороте военная машина не рассчитала радиус и наехала на легковой автомобиль. В результате виновным признали водителя БТР.

Никогда еще не доводилось видеть внедорожник, торчащий из кучи снега на такой высоте.

Видео: YouTube