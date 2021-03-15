Как менялось место водителя за 120 лет (видео)

Первый радиоприемник стоил 130 долларов при цене машины в 540 долларов!

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Европейское отделение компании Ford показало, как менялся интерьер автомобиля от легендарной «Жестяной Лиззи» Ford T до наших дней, то есть до последних новинок — в качестве таковой выступает электрический Mustang Mach-E. В подготовленном компанией видеоролике мы увидим знаковые модели и поймем, что было перед глазами водителей разных эпох.

Интерьер первых автомобилей был аскетичным, даже ветровые стекла были самыми обыкновенными, бытовыми. Первые функции комфорта пришли чуть позже и стоили недешево: в 1927 году на Model A появился радиоприемник, и его цена составляла 130 долларов при цене самой машины в 540 долларов. Зеркало заднего вида появилось еще позднее, в 1930-х. А Вторая мировая привнесла особые черты в дизайн панели приборов: ее стали делать похожей на приборный щиток бомбардировщика, такая приборка была у Ford Taunus 12M 1955 года.

В свингующих 1960-х интерьеры машин стали более экстравагантными, и одновременно с этим появились более прочные и износостойкие материалы. Следующей большой страницей стали маслкары 1970-х, но и эта брутальная стилистика в начале 1980-х сменилась на следующее поветрие, которое задавали первые компьютерные игры: в ходу было обилие кнопок и прямоугольные формы. В 1990-е линии и поверхности стали более плавными. А последующие годы были ознаменованы применением новых материалов и появлением мультимедийных центров.

У европейского электромобиля Mustang Mach-E минималистичная передняя панель, центральное место на которой занимает большой вертикальный дисплей.

Отметим, что Mach-E имеет запас хода в 300 миль, а от 0 до 100 км/ч способен ускориться всего за 4,8 секунды.

Видео: Youtube/Ford Europe