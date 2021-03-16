Пьяных водителей-рецидивистов будут наказывать жестче

Максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, будет увеличен с двух до трех лет.

Материалы по теме Нетрезвых водителей не будут лечить принудительно

МВД предлагает установить для нарушителей-рецидивистов максимальный срок в три года лишения свободы. Поправки в Уголовный кодекс уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В МВД пояснили ужесточение наказания тем, что нетрезвые граждане садятся за руль даже после лишения прав и судимости, поэтому нужно принимать меры. При общем сокращении числа аварий доля пьяных ДТП растет. Один раз водитель может ошибиться, но если он многократно попался в нетрезвом виде, то меры требуются более серьезные.

Правке подверглась ст. 264.1 УК, устанавливающая санкции для водителей, которые уже были наказаны в рамках КоАП за пьяное вождение (или отказ от медосвидетельствования) и имеют статус «подвергнутых административному наказанию», сообщает «Коммерсант», который ознакомился с текстом документа.

Водитель, допустивший повторное нарушение в течение года, из нарушителя становится преступником, и его уже судят по уголовной статье. Суд может назначить штраф 100–300 тыс. руб., лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний. Если водитель ранее уже был судим — ст. 264.1 УК, его предлагается наказывать еще жестче, так как выводов он не сделал, — штрафовать до 500 тыс. руб., установить в качестве наказания исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы до трех лет.

Введенная в 2014 году ст. 264.1 УК пьяных водителей не сдерживает, что подтверждается статистикой по 2020 году: из лиц, подвергнутых наказанию по этой статье, 20% было осуждено по ней повторно (в 2018 году — 10%, в 2019 году — 15%). Выше эта доля в Удмуртии — 49%, в Мурманской области — 30% и в Волгоградской области — 25%.

В Калининградской области водитель четыре (!) раза был осужден по ст. 264.1 УК. Во всех этих случаях в качестве основного наказания назначались обязательные работы. Люди продолжают считать это нарушение несерьезным, и лица с алкогольной зависимостью снова и снова садятся за руль нетрезвыми. Вот это ужесточение и призвано решить проблему.

В 2020 году, по статистике ГИБДД, произошло 11,8 тыс. аварий по вине нетрезвых водителей легковых автомобилей.

В прошлом году активно обсуждали новый алко- и наркотестер для сотрудников ГИБДД, с помощью которого сократится время проверки до 15 секунд. Но потом эта тема как-то ушла на второй план.

Фото: Depositphotos