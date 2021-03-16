Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — журнал За рулем

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Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель

Взаимодействие водителя и автомобиля выходит на новый уровень: голос, жесты и полное следование вашим желаниям. Впервые запустят на модели iX, а затем на новой i4.

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BMW уже выпускала тизеры своей новой информационно-развлекательной системы, ранее в 2021 году показав огромный изогнутый экран и шайбу контроллера, однако никаких подробностей о системе и ее применении не было.

15 марта компания представила iDrive 8, последнюю версию своего ПО, которое должно позволить выделяться на фоне конкурентов.

Основа функциональности iDrive 8 — это голосовые и диалоговые взаимодействия с водителем при сохранении лишь некоторых тактильных элементов управления, их оставят только для наиболее часто используемых функций.

Кроме того, добавятся и иные невербальные способы общения человека и машины — встроенный интеллектуальный помощник приобретет новые функциональные возможности. Деталей тут пока не раскрывается, но в BMW говорят, что это будет совершенно новый пользовательский опыт для автомобилистов. Вполне вероятно, речь идет о более продвинутой схеме управления жестами.

Система iDrive 8 — обучаемая, поэтому в ее функции входит приспособиться к каждодневным предпочтениям водителя: от настроек климата и списка любимых треков в плей-листе до характерных настроек шасси и двигателя.

Программное обеспечение iDrive 8 впервые запустят на электрокроссовере iX, а затем на новом электрическом купе i4. Обещаются все люксовые функции последнего времени: подключение к 5G, обновление по воздуху, поддержка сторонних приложений и многое другое.

Фото: BMW

Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель

Взаимодействие водителя и автомобиля выходит на новый уровень: голос, жесты и полное следование вашим желаниям. Впервые запустят на модели iX, а затем на новой i4.

Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231350Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231351Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231354Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231355Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231352Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231353Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231356Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель
Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель

Взаимодействие водителя и автомобиля выходит на новый уровень: голос, жесты и полное следование вашим желаниям. Впервые запустят на модели iX, а затем на новой i4.

Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231353Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231351Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231354Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231355Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231356Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231352Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель — фото 1231350Сплошной огромный экран: BMW показала новую приборную панель
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