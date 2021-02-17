Первые фото рестайлинговой BMW X6: очень длинный экран

В левой части будут приборы, в правой — львиная доля остальных функций.

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В объектив попал обновленный интерьер купе-кроссовера X6, которому BMW уже готовит рестайлинг — менее чем через два года после премьеры модели третьего поколения. Однако внешность еще не готова — на тестовом прототипе она почти полностью повторяет текущий вариант, а вот в салоне обнаружилась масса интересного.

Первое, что обращает на себя внимание — это, конечно же, огромный изогнутый экран, который как бы огибает водительскую часть передней панели. Очевидно, что на левую часть будет выводиться приборка, а правая выделена под мультимедийные задачи.

Кроме того, похоже, что в BMW решились на перенос климатического блока на сенсоры: физические органы управления на прототипе еще есть, но Motor1 подмечает, что наклейка на немецком языке рядом с «климатом» гласит, что кнопки нефункциональны.

Очевидно, что прототип ранний: помимо отсутствия внешнего камуфляжа (ввиду «дефолтной» внешности), об этом говорит отсутствие в интерьере какой-либо общей стилистики (из понятных деталей — селектор КП стал меньше, однако это может быть не окончательный его вид), а также обилие испытательного оборудования в передней части салона. Ожидается, тем не менее, что обновленный вариант купе-кроссовера будет представлен в начале 2022 года.

Нынешнее исполнение BMW X6 с мая 2020 года собирают в России.

Фото: Motor1