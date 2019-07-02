Появились первые фото обновленного BMW X6

Дизайн кросс-купе стал агрессивнее, а решетка радиатора увеличилась не настолько, чтобы вызывать насмешки.

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Обновленный кроссовер получил более рельефный передний бампер с большими воздухозаборниками, узкие фары, а также массивную решетку радиатора, размер которой, впрочем, вполне адекватен.

Автомобиль отличается от предыдущей версии рельефным капотом и плавными линиями, соединяющими широкие ровные поверхности. В передних крыльях с выступающими арками есть вентиляционные отверстия. Линия крыши и заднего стекла, кажется, стала более покатой и заканчивается спойлером почти у самых задних фонарей, узких и длинных. Под фонарями расположены вертикальные вентиляционные выступы, а нижнюю часть бампера прикрывает спортивный диффузор.

Фотографий интерьера, к сожалению, нет, но салон обновленного кросс-купе должен во многом походить на интерьер BMW X5. То есть можно говорить о 12,3-дюймовой цифровой панели приборов и 12,3-дюймовом тачскрине информационно-развлекательной системы. BMW X6 должен быть оснащен самыми передовыми системами помощи водителю, включая активный круиз-контроль с функцией Stop&Go и систему удержания в полосе с функцией автоматической смены полосы движения.

Двигатели также должны достаться те же, что устанавливаются на BMW X5. Это, в частности, 3-литровый рядный 6-цилиндровый турбодвигатель мощностью 340 л.с. и 447 Нм, который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и стандартной системой полного привода. Такое сочетание позволит BMW X6 разгоняться до 100 км/ч за 5,3 секунды. Версия X6 xDrive50i будет оснащаться 4,4-литровым двигателем V8 с мощностью 462 л.с. и 649 Нм, разгоняющим кросс-купе до 100 км/ч за 4,6 секунды.

BMW X5 в некотором смысле станет прообразом еще одного автомобиля — нового Kia Sorento.

Компания BMW также обновила другой свой кроссовер — X1.

Фото: Autoblog.nl