Продается «идеальная» Волга: восстанавливали 8 лет, просят 1,8 млн

Появилось объявление о продаже автомобиля ГАЗ-21 Волга 1966 года выпуска.

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В Новосибирске продают раритетную Волгу за 1 800 000 рублей. В ПТС указан только один владелец, пробег всего 2500 км. Волга находится в идеальном состоянии, ведь ее реставрация длилась 8 лет.

В описании отмечается, что восстанавливали ее по заводским каталогам, применяли оригинальные детали, включая кузовные и резину, а также радио и часы, установленные в салоне. Кстати, радио и часы прекрасно работают. Хром на кузове оригинальный, сварки нет ни на одной детали кузова, панель приборов и вставки на дверях отделаны кожей. Под капотом установлен мотор 2.4 мощностью 65 л.с., он способен разогнать автомобиль до 130 км/ч.

На капоте размещена фигурка оленя. Однако выставленный на продажу ГАЗ-21 Волга принадлежит к третьей серии, а на автомобилях этого поколения такую фигурку уже не устанавливали. Тем не менее, владельцы ГАЗ-21 Волга, выпущенных после 1962 года, при реставрации часто добавляют маскот (узнаваемую фигурку).

Окрас у автомобиля двухцветный, такой был типичен для ГАЗ-21 Волга первой серии, выпускавшихся с 1957 по 1959 годы.

Волгу ГАЗ-21 серийно производили на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год (14 лет), она стала одним из наиболее массовых автомобилей в СССР для своего времени. Уважали нашу Волгу и за рубежом: почти треть выпуска уходила на экспорт: с 1957 по 1959 годы СССР поставил в 43 страны 11 797 Волг на сумму 226 529 600 рублей. На автомобили для заграницы ставили форсированный двигатель (+ 10 л.с. или 5 л.с. относительно базовой модели).

Также на продажу выставлен двухцветный хот-род на базе Москвича-400.



Фото: Авито Авто