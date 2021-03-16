Зачем Ижу лыжи: 80 км/ч на самодельном «снегомобиле»

Не очень управляется и совсем не тормозит, но главное — идея.

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Умельцы из поселка Туровец Вологодской области оригинальным образом модернизировали автомобиль Иж-21261 Фабула. Привод у автомобиля задний, поэтому вместо колес передней оси пытливые автолюбители решили установить самодельные лыжи. В качестве основания для лыж они использовали штатные диски колес, которые были дополнены металлическими прямоугольными проставками.

Затем к этим проставкам были приварены массивные лыжи из листового металла большой толщины. Конструкцию укрепили с помощью опор из труб прямоугольного сечения, а каждую лыжу снизу дополнили продольным «килем» из арматуры — для управляемости. После этого лыжи установили на автомобиль с помощью стандартных колесных шпилек.

Поначалу автомобиль не захотел двигаться с места. По мнению испытателей, причиной стало то, что лыжи «еще не притерлись». Однако это недоразумение вскоре рассеялось, и Иж на лыжах отправился в путь с непередаваемым на словах звуковым сопровождением.

Испытания на глубоком снегу, где лыжи на передней оси, гипотетически, обретают смысл, не проводились (по крайней мере, в видео такие фрагменты не вошли), а по ровной зимней дороге машину удалось разогнать до 80 км/ч. Правда, управлять «лыжником» на этой скорости оказалось довольно затруднительно. А с учетом того, что рабочими на Фабуле были только передние тормоза, теперь оставшиеся не у дел, замедлять прототип отважным испытателям приходилось «только так, скоростями».

А мастер из Петрозаводска построил собственными руками транспорт для зимней рыбалки — снегоцикл.

Видео: Youtube/АвтоМотоТехника