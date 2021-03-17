Минивэн Hyundai Staria впервые выехал на тесты

И казавшийся невозможным футуристичный дизайн обрел реальные очертания.

Материалы по теме Hyundai рассекретила дизайн минивэна Staria

Совсем недавно были опубликованы первые тизерные изображения нового минивэна Hyundai Staria, а теперь первые машины появились на тестах.

Причем в объектив попали обе заявленные модели: простая — Staria, и Staria Premium.

Название Staria составлено из слов star («звезда») и ria (узкая полоса воды, образованная в результате наводнения речной долины).

Модель отражает стремление Hyundai возглавить индустрию мобильности будущего в качестве поставщика интеллектуальных мобильных решений в соответствии с концепцией бренда «Прогресс для человечества».

Отсюда этот футуристический и загадочный дизайн: своими формами автомобиль напоминает космический корабль. Передняя часть выделяется благодаря длинной горизонтальной линии дневных ходовых огней и расположенным под ними прямоугольным блокам фар, расположенных вертикально. Открытость интерьера подчеркнута большими панорамными окнами, высота салона также оптимизирована для максимального комфорта и удобства при входе/выходе, что делает минивэн идеальным как для бизнеса, так и для семейного использования.

Вариант автомобиля Staria Premium, который будет доступен на отдельных рынках, — это минивэн премиум-класса с эксклюзивной отделкой и более продвинутым оснащением.

Hyundai пока не сообщает технических характеристик автомобиля, поэтому трудно сказать, есть ли что-то общее у Staria с переднеприводным кроссвэном Kia Carnival.

Премьеру минивэна ожидаем в второй половине текущего года. Не исключено, что новинка появится и на российском рынке.

Компания обещает представить подробную информацию о конструктивных особенностях Staria и Staria Premium в ближайшие недели.

Тем временем на калининградском «Автоторе» стартовало производство кроссвэна Kia Carnival.



Фото: The Korean Car Blog