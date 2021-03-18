Новый Peugeot 308: с «клыками» и львом на щите

Дизайн автомобиля полностью обновили, у него новая платформа, передовые технологии и два подключаемых гибрида.

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Французский производитель официально представил Peugeot 308 2021 года. В основе автомобиля платформа Stellantis EMP2 третьего поколения, благодаря ей колесная база увеличилась на 55 мм. Объем багажника новинки составил 412 л, отсеки для хранения под полом добавили еще 28 л. Со сложенными спинками задних сидений максимальный объем багажного отделения достигает 1323 л.

При обновлении дизайна Peugeot 308 стал ниже на 20 мм, за счет этого силуэт модели получил более обтекаемую форму. И как ожидалось — это первый автомобиль бренда, на решетке которого красуется новый логотип бренда в виде головы ревущего льва на щите.

За гербом по центру решетки скрыты датчики и радары системы помощи водителю, а место крепления номерного знака переместилось к нижнему краю бампера.

Уже в «базе» автомобиль оснащен светодиодными фарами, которые дополнены вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями в форме клыков тигра. В задней части расположены светодиодные фонари с фирменным рисунком в виде трех когтей. Покупатели смогут приобрести новые «триста восьмые» в цветах Olivine Green (зеленый), Ice White (белоснежный), Artense Grey (серый), Perla Nera Black (черный металлик), Pearlescent White (жемчужно-белый), Vertigo Blue (синий) и Elixir Red (красный).

Интерьер автомобиля имеет знакомую фирменную компоновку и включает 10-дюймовый цифровой дисплей с 3D-функцией на моделях GT. Это настраиваемая цифровая панель с несколькими режимами отображения, переключаться между которыми можно при помощи подрулевого рычажка.

Такой дизайн центральной консоли стал возможен благодаря компактным размерам системы кондиционирования. Все органы управления автомобилем сгруппированы с водительской стороны: новый компактный джойстик (для включения заднего хода, нейтрали и переднего хода) и две кнопки (стояночного тормоза и ручной смены передач) 8-диапазонной АКП, переключатель режимов движения (Electric, Hybrid, Eco, Normal и Sport — в зависимости от двигателя).

В нижней части центральной консоли расположена площадка для беспроводной зарядки смартфонов. На ней также размещены два подстаканника, два разъема USB-C (зарядка + зарядка/передача данных), отсеки для хранения общим объемом до 34 литров, подлокотник.

Также в автомобиле установлен 10-дюймовый информационно-развлекательный экран. Меню можно перелистывать слева направо или сверху вниз, а также использовать касание тремя пальцами для перехода в меню приложений. Чтобы вернуться на главный экран, достаточно нажать на сенсорную клавишу Home, как на смартфоне.

Автомобиль оснащен системами помощи водителю и функциями безопасности, а с конца года он будет предлагаться с пакетом Drive Assist с адаптивным круиз-контролем с функцией Stop and Go, системой удержания полосы движения, полуавтоматической сменой полосы движения, рекомендациями по корректировке скорости в связи с предстоящими ограничениями и адаптацией скорости в поворотах (на скорости до 180 км/ч).

В качестве базового или опциального оснащения предлагают систему мониторинга слепых зон на большом расстоянии, предупреждение о препятствиях при движении задним ходом, камеру заднего вида с углом обзора 180 градусов и встроенным омывателем, систему помощи при парковке с функцией кругового обзора и четырьмя камерами, систему бесключевого запуска двигателя и еще много другого.

Peugeot 308 предлагается с двигателями внутреннего сгорания, соответствующими стандарту Евро-6: 1,2-литровым бензиновым PureTech 130 и 1,5-литровым дизелем BlueHDi 130.

Также автомобиль получит еще и два подключаемых гибридных варианта. Базовая модель — это Hybrid 180 e-EAT8, который сочетает двигатель мощностью 150 л.с. и электродвигатель мощностью 81 кВт и предлагает запас хода на электротяге 60 км. Он агрегатируется автоматической 8-диапазонной коробкой передач.

Флагманской гибридной моделью станет Hybrid 225 e-EAT8, который сочетает в себе мощность (180 л.с.) и бензинового мотора, и электромотора мощностью 81 кВт. Силовой агрегат также сочетается с автоматической коробкой передач e-EAT8.

Новый Peugeot 308 поступит в продажу на рынки Европы во второй половине 2021 года. Автомобиль будет выпускаться во Франции, в городе Мюлуз. Относительно России решение пока не принято.

Кстати, на этом автомобиле уже красуется обновленный логотип марки Peugeot.



Фото: Peugeot