14 редчайших Mitsubishi продадут с молотка

Среди моделей, выставленных на продажу, — Colt Lancer 1974 года выпуска, который был первым автомобилем Mitsubishi, попавшим в Великобританию. У него 1,4-литровый двигатель, механическая коробка передач и 73 703 мили (118 613 км) пробега.
Можно также купить Colt Galant 1974 года. Это топовая версия 2000 GL с 2-литровым двигателем Astron мощностью 117 л.с.
Если это не достаточно винтажные модели, то на аукционе также будет представлена копия модели 1917 года в масштабе 7/10 и с двигателем от газонокосилки. Это первый серийный автомобиль компании. К сожалению, до наших дней не дожил ни один из 30 выпущенных экземпляров.
Спортивные автомобили Mitsubishi представлены моделью Starion 1988 года, которая «тщательно обслуживалась и недавно получила капитальный ремонт двигателя и турбины». У спорткара всего 59 050 миль (95 032 км) пробега. Кого-то больше заинтересует 3000GT 1992 года с пробегом 34 147 миль (54 954 км).
Неудивительно, что в коллекции представлено несколько Evo. Среди них Evo VI Tommi Makinen Edition 2001 года, Evo IX MR FQ-360 HKS 2008 года и Evo X FQ-440 MR 2015 года. Компания также выставит на аукцион раллийный автомобиль Lancer Evolution IX Group N Works 2007 года, который выиграл два британских чемпионата по ралли в 2007 и 2008 годах. Продаваться будет и раллийный Galant 2.0 GTI 1989 года.
Одна из самых интересных моделей — Mitsubishi Jeep CJ-3B. После Второй мировой войны Mitsubishi начала выпускать внедорожники по лицензии Willys. Этот экземпляр был выпущен в 1979 или 1983 году.
Если вы хотите купить «настоящий» внедорожник Mitsubishi, компания выставит на аукцион пару Shogun. Первый сошел с конвейера в 1987 году, а второй — в 2000-м.
И наконец, с молотка уйдут гибридный Outlander PHEV 2015 года с пробегом 1800 миль (2897 км) и пикап L200 Desert Warrior 2017 года выпуска.
Аукцион откроется 1 апреля 2021 года.
- Порой аукционные дома недооценивают продаваемые через них автомобили. Вот самые недооцененные из них.
Фото: Mitsubishi