14 редчайших Mitsubishi продадут с молотка

Это машины разных годов выпуска, которыми были отмечены важные вехи в истории компании: самая старая была выпущена в 1974 году. А самая молодая — в 2017-ом.

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Среди моделей, выставленных на продажу, — Colt Lancer 1974 года выпуска, который был первым автомобилем Mitsubishi, попавшим в Великобританию. У него 1,4-литровый двигатель, механическая коробка передач и 73 703 мили (118 613 км) пробега.

Можно также купить Colt Galant 1974 года. Это топовая версия 2000 GL с 2-литровым двигателем Astron мощностью 117 л.с.

Если это не достаточно винтажные модели, то на аукционе также будет представлена копия модели 1917 года в масштабе 7/10 и с двигателем от газонокосилки. Это первый серийный автомобиль компании. К сожалению, до наших дней не дожил ни один из 30 выпущенных экземпляров.

Спортивные автомобили Mitsubishi представлены моделью Starion 1988 года, которая «тщательно обслуживалась и недавно получила капитальный ремонт двигателя и турбины». У спорткара всего 59 050 миль (95 032 км) пробега. Кого-то больше заинтересует 3000GT 1992 года с пробегом 34 147 миль (54 954 км).

Первый серийный автомобиль Mitsubishi

Неудивительно, что в коллекции представлено несколько Evo. Среди них Evo VI Tommi Makinen Edition 2001 года, Evo IX MR FQ-360 HKS 2008 года и Evo X FQ-440 MR 2015 года. Компания также выставит на аукцион раллийный автомобиль Lancer Evolution IX Group N Works 2007 года, который выиграл два британских чемпионата по ралли в 2007 и 2008 годах. Продаваться будет и раллийный Galant 2.0 GTI 1989 года.

Mitsubishi Starion

Одна из самых интересных моделей — Mitsubishi Jeep CJ-3B. После Второй мировой войны Mitsubishi начала выпускать внедорожники по лицензии Willys. Этот экземпляр был выпущен в 1979 или 1983 году.

Mitsubishi Jeep CJ-3B

Если вы хотите купить «настоящий» внедорожник Mitsubishi, компания выставит на аукцион пару Shogun. Первый сошел с конвейера в 1987 году, а второй — в 2000-м.

И наконец, с молотка уйдут гибридный Outlander PHEV 2015 года с пробегом 1800 миль (2897 км) и пикап L200 Desert Warrior 2017 года выпуска.

Аукцион откроется 1 апреля 2021 года.

Порой аукционные дома недооценивают продаваемые через них автомобили. Вот самые недооцененные из них.

Фото: Mitsubishi