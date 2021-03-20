Репортер устроился в автосалон и поразился зарплатам

На основной работе таких денег ему не видать.

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Журналист из China Media Group поделился необычным опытом, пишет китайское издание shine.cn. Репортер-расследователь Центрального телевидения Китая (CCTV) рассказал в одной из передач, как он поработал в онлайн-салоне подержанных автомобилей и в итоге поднялся до второй по значимости руководящей должности.

Репортер Big K занимается тем, что работает под прикрытием в разных областях деятельности и изучает, как устроен бизнес изнутри. Потом он рассказывает об этом в передачах на местном телевидении, и всегда его лицо скрыто под маской. Очередным его заданием стало устроиться в автосалон, чтобы разоблачить уловки, которые продавцы подержанных автомобилей используют для обмана клиентов. Доказательства мошенничества он искал для популярной программы, защищающей права потребителей.

Устроился он рядовым менеджером и сначала не мог получить никакой информации, переживал по этому поводу. Но поскольку он усердно трудился, его стали повышать, и в результате он дорос до замначальника компании, возглавив команду из десяти человек.

Он признался, что никогда в жизни не занимал такой ответственный пост, кроме того, его доход в несколько раз превысил зарплату, которую он получал в качестве репортера. Да и рядовой менеджер автомобильного ритейлера зарабатывает неплохо, отмечает журналист.

Теперь уж пришел черед волноваться его основному начальнику: а вдруг парень бросит работу и уйдет туда, где больше платят.

«Он звонил мне почти каждый день, чтобы убедиться, что я не предам его», — добавил Big K.

Однако журналист остался верен принципам и лишь пошутил, что не вернулся бы в программу, если бы режиссер не пообещал ему другую работу под прикрытием с еще более высокой зарплатой.

Сколько автосалоны зарабатывают на нас, вы можете узнать из этой публикации.

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