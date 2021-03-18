Не исключен пожар: Mercedes-Benz отзывает модель Sprinter

В документы для сервисменов забыли внести изменения, сделанные на производстве.

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Автомобили Mercedes-Benz Sprinter, выпущенные с февраля по ноябрь 2019 года, попали под отзывную кампанию в России. Всего отзыву подлежат 19 машин с определенными VIN-номерами. Виновником отзыва стала документация, предназначающаяся для СТО. В ней забыли указать изменившийся номинал предохранителя электрооборудования пневмоподвески — с 60А на 40А. Из-за этого в процессе ремонта может быть установлен предохранитель слишком высокого номинала.

Если помимо этого возникнет дополнительная электрическая неисправность (например, повредится провод), то это может вызвать повышенные токи и, теоретически, плавление изоляции и пожар. Представители Mercedes-Benz свяжутся с владельцами потенциально проблемных Спринтеров, чтобы согласовать время визита на сервис, но подстраховаться и самому определить, не попала ли машина под отзыв, владельцы могут с помощью одного из сервисов, указанных на сайте Росстандарта.

На автомобилях проверят номиналы предохранителей и при необходимости поменяют их, а на части машин заменят еще и сам блок управления пневмоподвеской, чтобы исключить ее возможный выход из строя. Все работы будут для владельцев бесплатными.

А Toyota отзывает пикапы Hilux и внедорожники Fortuner из-за проблем с тормозами.

Фото: Mercedes-Benz